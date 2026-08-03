La progenitora de la periodista perdió la vida el pasado mes de abril, una noticia que provocó una gran conmoción tanto en su entorno como entre sus seguidores

Muere la madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo, tras una larga enfermedad

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Sara Carbonero ha compartido una de las publicaciones más personales de los últimos meses. La periodista ha recurrido a un recuerdo de su infancia para rendir homenaje a su madre, Goyi Arévalo, fallecida el pasado mes de abril tras una larga enfermedad.

A través de un mensaje publicado en las redes sociales, la comunicadora ha recordado una tradición que ambas compartían durante los veranos y ha explicado cómo ese momento ha adquirido un nuevo significado desde la pérdida de uno de los pilares fundamentales de su vida.

En el texto publicado en su perfil de Instagram, Carbonero ha rememorado las tardes de verano que pasaba junto a su progenitora después de regresar de la playa. Mientras el resto de la familia se dirigía al apartamento, ellas se quedaban unos pasos atrás para sentarse en una escalera y contemplar el mar justo antes de la puesta de sol.

"Me acuerdo de que durante muchos años, volviendo de la playa hacia el apartamento, mi madre y yo nos quedábamos unos pasos detrás del resto para sentarnos en una escalera y seguir mirando el mar. Era justo antes de ponerse el sol. Ella me hacía la pregunta de todos los días", narra.

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Aquella escena se repetía cada día. Según ha explicado la creadora de contenido, su madre le preguntaba: "¿Estás preparada? Viene ya, viene ya…", y comenzaba un juego que marcó su infancia. Sara esperaba expectante hasta creer ver cómo "la cola gigante de una sirena" emergía del agua antes de volver a desaparecer, coincidiendo con el momento en el que el sol se ocultaba en el horizonte.

Pero, en vez de quedarse como un recuerdo de la niñez, la periodista ha asegurado que esa tradición continúa muy presente en su vida. "35 años después", manifiesta, sigue sentándose frente al mar al atardecer "en cualquier playa del mundo" para buscar a aquella sirena que su madre le enseñó a imaginar cuando era pequeña. "Sigo viendo a la sirena. Ahora juega con mi madre y me dan las buenas noches", sentencia, haciendo referencia al vínculo que mantiene con su madre pese a su ausencia.

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El fallecimiento de Goyi Arévalo

La madre de Sara Carbonero falleció el pasado 13 de abril después de una larga enfermedad, una noticia que provocó una gran conmoción tanto en el entorno de la periodista como entre sus seguidores.

El funeral tuvo lugar en Corral de Almaguer, en Toledo, localidad de la que es originaria la familia y donde recibió el último adiós de familiares, amigos y personas cercanas.

Aunque siempre permaneció alejada del foco mediático, Arévalo fue clave en la vida de la periodista. Trabajó durante años como auxiliar en una residencia y, tras su jubilación, se volcó en su familia, sobre todo en el cuidado de sus nietos, Martín y Lucas.

Su apoyo fue imprescindible en los momentos más importantes de la vida de Sara, tanto en el plano personal como durante los complicados episodios de salud que ha atravesado la comunicadora en los últimos años.