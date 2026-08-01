Sara Carbonero ha querido mandarle un mensaje público tras ver su comunicado

La emotiva carta de Paula Echevarría a su padre tras su repentino fallecimiento: "Te pensaré cada día de mi vida"

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Paula Echevarría afronta uno de los momentos más duros de su vida después del fallecimiento de su padre a los 76 años. La actriz recibió la llamada inesperada de su familia para informarle de la situación crítica que atravesaba su progenitor y de que estaba ingresado en el hospital. Ella y Miguel Torres viajaron rápidamente a Asturias para estar cerca de su familia.

"Tengo el corazón roto. Intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual, ya nunca será el que era porque me faltas tú, papi. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas. No me sueltes nunca, papá. Te quiere, tu 'piquiñina'", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a un vídeo abrazándole el día que celebraron las bodas de oro del matrimonio.

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"Siempre hay un después, aunque nunca volvamos a ser las mismas", dice Sara Carbonero

Sara Carbonero, que el pasado mes de abril pasó un momento complicado tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, ha querido mandarle un mensaje público tras ver su comunicado: "Te abrazo muy fuerte, Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho".

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Ana Obregón también ha querido dejarle un mensaje tras la triste noticia: "No hay palabras cuando el dolor desborda el alma". "La muerte no existe, somos energía y la energía se transforma. Ahora tu papá es un ser de luz muy brillante. No te conozco muchísimo, pero sé que estás en un hoyo oscuro con algún rayito de luz por tus hijos, tu mamá y tu chico. No se te puede pedir que salgas de ese hoyo pero si me lo permites puedo bajar para acompañarte, para darte la mano y llorar juntas en silencio. Ya verás como tus lágrimas construirán una escalera que te sacará del hoyo para dar ánimo a tu mamá, qué es lo que le gustaría a tu padre", ha afirmado la actriz que también hizo frente a la muerte de su hijo Aless, de su madre y su padre.

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Eva González también le ha recordado a Paula que su padre "nunca le va a soltar": "Te lo aseguro. Fuerza y un beso enorme". Nuria Roca, Mónica Carillo, Georgina Rodríguez, Lara Álvarez, Toñi Moreno o Marta Torné son algunas de las personalidades que han querido dejarle una muestra de cariño en estos momentos tan duros para la actriz.