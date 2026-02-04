Celia Molina 04 FEB 2026 - 10:32h.

Tras muchos días de silencio, Sara Carbonero se ha pronunciado sobre el problema de salud que sufrió nada más empezar el 2026. El pasado día 2 de enero, mientras se encontraba de vacaciones en Lanzarote con su pareja actual, José Luis Cabrera, la periodista experimentó un fuerte dolor en el abdomen por el que tuvo que ser ingresada y operada de urgencia. Al conocerse la noticia, saltaron todas las alarmas pues, en el año 2019, ya había sido diagnosticada de un cáncer en la misma zona. Su familia, sin embargo, calmó las especulaciones asegurando que este incidente "no tenía nada que ver" con el cáncer de ovario que Sara superó en el pasado.

Después de once días de ingreso, la presentadora fue dada de alta y volvió discretamente a Madrid, para seguir recuperándose en su propia casa. Tras ser vista de la mano de su novio y con dificultades para caminar en el aeropuerto de Barajas, ella misma se ha pronunciado sobre lo ocurrido, a cuenta de su 42º cumpleaños. En un amplio texto, acompañado de las fotografías de la celebración - con tarta, bengalas, flores y la compañía de sus dos hijos - Sara ha contado que pasó el día de su cumpleaños rodeada de todos los suyos:

"Cumplo un año más con una nueva cicatriz"

"Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón. Hace apenas un mes entre a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy", ha dicho en la última publicación de su muro, en la que sale abrazando a Martín y a Lucas.

"Ya no duele - ha continuado - . El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma. Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti. No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles. A Íker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía", ha destacado Sara en su carta de agradecimiento.

"También quiero dar las gracias a todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles. Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud , de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud", ha concluido la periodista.