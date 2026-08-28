El diestro y empresario Cayetano de Julia fallece mientras practicaba deporte en Córdoba

El diestro ha fallecido haciendo deporte el mismo día que cumplía 55 años

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CórdobaEl hombre que ha fallecido durante la mañana de este viernes en el Parque Cruz Conde de Córdoba mientras estaba practicando deporte en el circuito habilitado para ello en dicho parque, es el que fuera matador de toros y empresario cordobés Cayetano Fernández, conocido en el mundo taurino como Cayetano de Julia.

Así lo han confirmado fuentes taurinas del entorno del diestro fallecido y según han adelantado el portal digital 'patiodecuadrillas.es' y el diario digital 'Cordópolis', precisando que el que el matador de toros ha fallecido justo en el día de su cumpleaños, cuando ha cumplido 55 años.

Descartado cualquier indicio de muerte violenta o de criminalidad

En cuanto a las circunstancias en las que se ha producido su muerte, fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, han confirmado a Europa Press que el 112 recibió diversas llamadas, poco después de las 9,00 horas de este viernes, en las que se alertaba que un hombre se encontraba mal y que podría haber sufrido un síncope, en el citado Parque Cruz Conde.

Desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, confirmando ambos el fallecimiento del hombre en el lugar y precisando a Europa Press fuentes policiales que ya ha sido descartado cualquier indicio de muerte violenta o de criminalidad en este caso, siendo la posterior autopsia la que determinará la causa concreta del fallecimiento.