Última hora del estado de salud de Curro Romero: el torero abandona el hospital acompañado de su mujer tras recibir el alta
Curro Romero recibe el alta hospitalaria cinco días después de su ingreso de urgencia
Carmen Tello actualiza el estado de salud de Curro Romero tras su nuevo ingreso hospitalario
SevillaCinco días después de su ingreso de urgencia en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla a causa de una grave neumonía por aspiración provocada por los problemas derivados del Parkinson que padece desde hace años -y que le provocan atragantamientos e infecciones de pulmón debido a sus dificultades para deglutir- Curro Romero ha recibido el alta hospitalaria.
El torero ha abandonado el hospital a sus 92 años tras recibir el alta hospitalaria de su equipo médico ante su buena evolución y la rápida respuesta a los antibióticos que le administraron sus médicos, para proseguir con su recuperación en su residencia de la ciudad andaluza junto a sus seres queridos.
El torero abandona el hospital tras su ingreso hospitalario
Acompañado por Carmen Tello, su gran pilar en estos delicados momentos, el icónico torero salía del centro médico en silla de ruedas con una gran sonrisa y muy buen aspecto, bromeando con su mujer al afirmar "Dios quiera" cuando ésta le comentaba que "esperemos que tardes mucho en ponerte malo otra vez, ¿eh Curro?".
Saludando con la mano a las cámaras de lo más sonriente, el 'Faraón de Camas' ha asegurado que se encuentra "muy bien" y ha confesado sus ganas y su felicidad por poder regresar a casa tras haber pasado en el hospital los últimos cinco días.
Tras acompañar a Curro al coche pendiente en todo momento de que el maestro estuviese bien, Carmen ha expresado que el susto "ya está, ya está pasado", apuntando visiblemente emocionada que "no ha habido complicaciones gracias a Dios" y que espera que su marido "sea capaz de estar una temporadita" sin sobresaltos en su salud "para que nos podamos relajar".
"Sobre todo que es fuerte y es lo más importante la fortaleza que tiene" ha añadido destacando las ganas de Romero de vivir sobreponiéndose una y otra vez a los reveses en su estado que ha sufrido en los últimos tiempos.
"Ahora con el antibiótico ya en casa por boca. Y nada. Y bueno, está dentro de eso, está más flojito, pero tiene tal fuerza de voluntad que nada" ha añadido, confesando que a pesar de que ella está "un poquito cansada" lo más importante ahora es Curro: "Ya me voy recuperando yo también. Cuando pasen unos días y lo vea él bien, pues... es que te preocupan muchas personas ya mayores con estas patologías, ¿no? pero ya estoy muy contenta y de veros también" ha concluido antes de poner rumbo a casa con el torero.