Manuel Escribano ha compartido algunas de las fotografías del momento en el que sucedió el percance

Morante de la Puebla, herido en una mano tras ser corneado por su segundo toro en Palma de Mallorca

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Manuel Escribano toreó el pasado viernes 31 de julio en la plaza de toros La Merced, en Huelva. La expectación era máxima pero un grave accidente torció la jornada. Según informa 'Semana', el toro pasó por encima de Manuel y le arrancó el lóbulo de su oreja izquierda.

El propio torero ha recordado los hechos a través de sus redes sociales: "Hay tardes duras y a la vez bonitas. Tardes en las que el cuerpo dice una cosa y uno tiene que hacer otra. Pero me debo a mi afición, a la gente que llena esa plaza esperando algo de mí, y eso está por encima de cualquier dolor. Salir de nuevo con todo. Gracias de corazón por el cariño que recibo siempre".

Manuel Escribano ha compartido algunas de las fotografías del momento en el que sucedió el percance. La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo de cientos de usuarios. Su pareja Laura Sánchez no se ha pronunciado al respecto ni ha dejado ningún comentario en la cuenta de Escribano. Pero ella estuvo entre los asistentes al acto y presenció el grave incidente.

Laura y Manuel: una historia que comenzó en 2024

Laura y Manuel llevan juntos desde 2024, cuando salió a la luz su relación. La noticia apareció poco después de confirmarse la separación de la modelo con David Ascanio, quien había sido su pareja los últimos 15 años.

"Nos conocimos en la feria de Bilbao y yo había toreado ese día. Tenemos unos amigos en común, la familia de los hoteles Ercilla. Por una parte, me invitaron a mí y, por otra, a Laura. Coincidimos sin saber que el otro iba a ir. Yo acudí con un amigo que había venido conmigo a Bilbao y Laura estaba con su hija", comentó Manuel en un reportaje para '¡HOLA!'.

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El percance de Manuel Escribano sucede en una de las semanas más especiales paras Laura Sánchez. Su hija, Naia, fruto de su extinta relación con Aitor Ocio, acaba de cumplir 20 años. Un momento único que ha querido compartir en las redes sociales: "No se cumplen 20 años todos los días… y no se puede ser más bonita que tú… orgullosa de la mujer que eres. Te amo, mi amor, disfruta de tu día y de tus 20 años y síguelo haciendo con esa sonrisa. Me he portado bien con la fotos. Para mí siempre seguirás siendo mi gordita".