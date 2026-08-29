Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 16:56h.

La Fundación Xana y la familia de Luis Enrique han compartido un emotivo post donde recuerdan a la pequeña siete años después de su muerte

Luis Enrique y el fallecimiento de su hija Xana: cómo gestionar el duelo de perder a una hija

Compartir







Este sábado se cumplen siete años desde que la pequeña Xana Martínez, hija del entrenador Luis Enrique, falleció por un osteosarcoma. La fundación ha querido rendirle un homenaje publicando un emotivo comunicado acompañado de una foto de la pequeña para recordar su lucha incansable.

La pequeña murió con solo nueve años y, pese a su fallecimiento, su familia no ha dejado de recordarla ni un solo día. Por ello crearon la Fundación Xana, con el objetivo de poder ayudar a más niños con la misma enfermedad que tuvo la hija del asturiano. Por su parte, Luis Enrique no ha publicado nada en su perfil de Instagram, ya que en el comunicado de la Fundación, firma toda la familia.

PUEDE INTERESARTE El mundo del fútbol se solidariza con la Fundación Xana: así es la labor de la organización impulsada por Luis Enrique

"Todo en la vida depende de las expectativas. Cuando iniciamos el viaje de la Fundación Xana, las nuestras eran pequeñas, pero con vuestro apoyo, los objetivos van cambiando y se vuelven más ambiciosos y a la vez más exigentes”, escribían desde la fundación.

El gesto de su hermana Sira

“Xana partió hacia otro lugar porque tenía proyectos mucho más importantes que simplemente hacer feliz a sus seres queridos cercanos. Su aspiración era otra más altruista: ayudar a otros niños con problemas de salud y a sus familias”, así terminaba el comunicado de parte de la familia de Xana, para dar las gracias a todos los que han ayudado a la Fundación a conseguir ayudar a otros niños como la pequeña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También su hermana Sira ha querido tener presente a la pequeña en esta fecha tan señalada. A través de sus historias de Instagram ha compartido una imagen de un mueble en el que se pueden ver varias fotografías acompañadas de varios emoticonos de corazones azules. Un gesto íntimo y sencillo con el que, siete años después, su familia demuestra que continúa muy presente en su día a día y en su memoria.