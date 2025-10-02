Álex Aragonés 02 OCT 2025 - 14:37h.

La fundación se creó tras la muerte de la hija del entrenador español para ayudar a niños con enfermedades graves

El emotivo recuerdo de Luis Enrique a Xana tras ganar la Champions: "Mi hija está siempre presente"

Compartir







BarcelonaEl mundo del fútbol ha mostrado en las últimas semanas su lado más solidario con la Fundación Xana, una organización impulsada por Luis Enrique en memoria de su hija fallecida en 2019, el "corazón y la razón" por la que nació esta fundación que tiene como objetivo ofrecer asistencia integral y acompañamiento a niños afectados por enfermedades graves y a sus familias.

Xana, que falleció a causa de un osteosarcoma, llevó a su familia a convivir con un duelo que convirtieron en una lección de fuerza y resiliencia con la creación de la entidad en honor a "una niña con mucha luz, alegre y cariñosa", manteniendo su esencia con una organización fundada en 2023 en Barcelona para ayudar a todas aquellas personas que, "desgraciadamente", pasan por estas experiencias y no tienen recursos para acompañar a sus hijos.

“Cuando la vida te golpea lo hace sin concesiones, sin miramientos, de frente y sin pausas. Después y solo con el paso del tiempo, lo aceptas, lo compartes y lo asimilas. Todo es efímero, temporal e incierto. Recordamos cada día la suerte que tuvimos durante esos 9 años de infinita felicidad y de disfrute. Seguimos viendo sus fotos, videos y recuerdos cada día porque su energía sigue muy presente en la familia", explicó el entrenador del Paris Saint-Germain tras la creación de la fundación.

Galardón en la ceremonia del Balón de Oro

Un periplo solidario de tres años que les ha llevado a ser galardonados en la ceremonia del Balón de Oro con el prestigioso Premio Sócrates. Sira Martínez, patrona de la Fundación Xana, recogió el premio de manos de la Princesa Charléne de Mónaco. Un momento emotivo para toda su familia y para la fundación.

"En mi familia creemos que Xana está con nosotros espiritualmente. Estoy convencida de que está muy orgullosa de nosotros y de cómo ayudamos a la gente”, explicó la hija de Luis Enrique en señal de agradecimiento por un premio que reconoce a futbolistas que lideran iniciativas sociales y solidarias destacadas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El PSG luce el logo de la fundación

Tras el reconocimiento en la gala del Balón de Oro, la fundación se llevó otra grata sorpresa que le permitió seguir ganando reconocimiento en el mundo del fútbol. Esta vez gracias al gesto del equipo parisino que entrena Luis Enrique, luciendo el logotipo de la Fundación Xana en un partido de Liga de Campeones muy especial para el entrenador español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El gesto del Barça

Tras este gesto, llegó el turno del FC Barcelona, que también siguió la misma estrategia y las camisas utilizadas por los azulgranas serán subastadas, con los fondos recaudados destinándose al programa 'Pulseras Blaugranas' de la Fundació Barça que enviará una parte de la recaudación a la Fundación Xana.

La subasta de las camisetas del Barça se activará en los próximos días a través de las plataformas especializadas y se anunciará por los canales oficiales del club blaugrana.

¿En qué consiste la Fundación Xana?

La entidad acompaña a menores que sufren enfermedades graves en situación de vulnerabilidad y a sus familias, a través de un enfoque integral que contempla tanto el bienestar físico como el emocional y social. Un acompañamiento que incluye recursos a pacientes y sus seres queridos como es el caso de espacios de alojamiento temporal para las familias que se trasladan desde fuera de la ciudad, facilitando su estancia cerca del hospital.

La fundación también ofrece ayudas económicas a aquellas familias en situación de vulnerabilidad, servicio de fisioterapia a domicilio a los niños con afectaciones motoras para mejorar su calidad de vida mínimo una vez a la semana o espacios y momentos para que las familias puedan descansar y recargar energía facilitando actividades que les permitan desconectar y aliviar el estrés.

Todo ello junto a un acompañamiento emocional a través de la arteterapia: "Creemos firmemente como proceso de sanación emocional que ayuda a los niños y su núcleo familiar a sobrellevar mejor el proceso de la enfermedad. Es por eso que se ofrece este servicio desde la fundación, a domicilio o en espacios donde se asegure la intimidad del paciente y su familia".

Una asistencia integral y acompañamiento que mantiene para siempre a Xana en el recuerdo de toda su familia, tal y como explica el propio Luis Enrique en la web de la fundación: "Única e inimitable y repleta de sorpresas. Regalo fue haberte acompañado, aunque solo fueran 9 añitos. Regalo es cada recuerdo que nos dejaste. Ahora te toca brillar allí donde estés y hacer felices a los que te estén acompañando. ¡Siempre en nuestros corazones!".