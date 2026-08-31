La vocalista y fundadora de la banda publica este miércoles sus diarios 'La noche cayó y ya nadie pudo salvarme', donde revela que sufrió una agresión

Cristina Llanos, cantante de Dover, se abre en canal en sus memorias: "Estoy viva porque no tuve el coraje de matarme"

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La vocalista y fundadora de la banda Dover, Cristina Llanos, publica este miércoles sus diarios 'La noche cayó y ya nadie pudo salvarme,' (La Esfera de los Libros), donde ha revelado que a los 19 años sufrió una agresión sexual.

La obra, de 448 páginas y articulada a través de sus anotaciones personales una década después de la disolución de Dover, ofrece un relato intimista sobre los episodios de dolor que han marcado su trayectoria.

Entre ellos, la artista rememora una infancia dominada por el miedo a su padre, así como los problemas de salud mental y trastornos de la conducta alimentaria que afrontó durante la adolescencia, atravesando etapas de depresión seria, anorexia e ingesta compulsiva. "No sabía qué sentir. No entendía qué sentía. No lo podía demostrar abiertamente. Solo quería morirme. Lloraba y lloraba en silencio hasta que me dormía exhausta y un par de horas después llegaba el día siguiente", confesaba en una entrevista con 'El Mundo

Una obra articulada a través de anotaciones personales

La editorial detalla que con la publicación de estos textos íntimos, Llanos busca que su experiencia de supervivencia sirva de apoyo o pueda "salvar" a mujeres jóvenes y adultas que hayan pasado por situaciones parecidas.

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Asimismo, la cantante expone cómo ni el éxito comercial de la banda tras el lanzamiento de 'Devil Came to Me' en 1997 --un periodo de popularidad masiva que en sus cuadernos denomina 'el Milagro'-- logró sanar sus secuelas ni disipar el terror constante a regresar al 'Marasmo', término con el que describe sus estados de parálisis emocional e incertidumbre.

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En el plano físico, el volumen detalla su convivencia diaria con los dolores crónicos de la fibromialgia en articulaciones y extremidades, el agotamiento, las afecciones de voz y su estrecha relación con los fármacos y analgésicos para paliar la enfermedad, así como la importancia de la relación con su hermana Amparo Llanos , igualmente guitarra y voz del grupo.

Por otro lado, la autora denuncia la cultura de la violación y concluye en sus últimas páginas con el impacto devastador que supuso para la autora la muerte de su hermano Mariano en noviembre de 2023, quién había tenido problema de adicción a las drogas desde una temprana edad.