Leonor de Borbón estudiará en la Universidad Carlos III de Madrid después de acabar sus tres años de formación militar

Como una alumna más, Leonor superó el proceso de selección universitaria tras completar el bachillerato en el extranjero

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MadridSolo queda una semana para que la princesa Leonor comience sus estudios del grado de Ciencias Políticas en Madrid. El 7 de septiembre empezará el curso, después de haber elegido la Universidad Carlos III.

En la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas ubicada en el campus de Getafe del citado centro universitario se formará como una alumna más, tras sus vacaciones en familia este verano.

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La hija de Felipe VI y Letizia comienza su nueva etapa vital una vez que finalizó su formación militar durante los tres últimos años. Fue a finales de abril cuando la Casa del Rey anunció oficialmente los estudios escogidos por la joven.

Para entrar en la universidad tuvo que superar el proceso de selección que se aplica a todos los estudiantes que han completado el bachillerato en el extranjero, como es su caso.

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Su presencia en el campus de Getafe obligará a un despliegue de seguridad que tratará de compatibilizar las necesidades de las fuerzas de seguridad con la actividad académica de la princesa y de sus compañeros de clase.

Sobre todo, por la expectación que causará entre la comunidad universitaria, especialmente en los primeros días del curso 2026/2027.

Leonor pasó por los tres Ejércitos

Acude Leonor de Borbón a la universidad tras terminar tres años de preparación militar en los que la futura jefa del Estado, que tendrá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ha pasado por los tres Ejércitos.

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Aunque su preparación concluyó en julio en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) no será hasta julio de 2027 cuando reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, con sus compañeros de promoción.

Para entonces podrá participar en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

El real decreto que estableció las condiciones de su formación militar exigía el cumplimiento de los tres cursos desarrollados sucesivamente en la Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Que tenga "una mentalidad de superación y esfuerzo"

La Casa del Rey y el Ministerio de Defensa diseñaron un régimen específico y un programa académico adaptado para que adquiriera una preparación completa, con un perfil tanto científico como humanístico.

Ese que dotara a la princesa de "una mentalidad de superación y esfuerzo" y de "una robusta formación enfocada a su compromiso de permanente servicio a España y a los españoles".

En este tiempo ha adquirido preparación en tácticas de combate y tiro, ha navegado en el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, ha aprendido a pilotar en un caza y también se ha lanzado en paracaídas.

"No soy la misma persona", dijo Leonor tras sus experiencias vividas

Todas estas experiencias le han cambiado, según confesó el pasado mes de junio, tras recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia: “Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”.

Eso dijo la princesa, que subrayó su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será capitana general. A partir del 7 de septiembre cambiará las armas por las letras.

Cursará una carrera, la de Ciencias Políticas, enfocada al acceso a la administración pública y el análisis político, y que contiene asignaturas de derecho constitucional y administrativo, historia y teoría política, sociología, humanidades, política española, europea y mundial, gestión y administración pública.

También podrá estudiar otras optativas centradas en América Latina, políticas de género o cambio climático, según figura en el plan de estudios del grado. Cuando llegue el momento, deberá elegir unas u otras.