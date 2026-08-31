Celia Molina 31 AGO 2026 - 16:25h.

La actriz ha publicado un nuevo carrusel de fotografías en las que muestra cómo es su vida con su bebé, el pequeño Dante

Úrsula Corberó visibiliza la realidad de la maternidad: de amamantar a su hijo Dante al llanto y la incomodidad del sacaleches

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Úrsula Corberó, actriz que se incorporó al trabajo a mediados de mayo tras disfrutar de su baja de maternidad, ha publicado un nuevo carrusel de fotografías en las que muestra lo mismo que ha crecido el pequeño Dante, el hijo que tiene en común con Chino Darín. El bebé nació el pasado 9 de febrero de 2026, por lo que está a punto de cumplir siete meses de edad.

En las imágenes que ha publicado la inolvidable Tokio de 'La Casa de Papel' se puede ver al niño sentado en su bañera, abrazado a su padre en la cama, mamando del pecho de Úrsula y presumiendo de los dos dientecitos que le han salido en la parte inferior de su boca. "Full Time Papis", ha escrito Corberó junto a las fotografías, como guiño a todo el tiempo que dedican a su nueva familia.

"Muy morfable todo", ha añadido Chino en un comentario, que, en la jerga argentina, significa "comestible". Y a éste se le añaden otros muchos comentarios de los compañeros de profesión de Úrsula, como Pedro Alonso o Jaime Lorente, que le han mandado corazones. Loles León o Rossy de Palma también se han alegrado por el buen desarrollo del niño y la aparición de sus primeros dientecitos.

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"Full Time Papis"

No es la primera vez que Úrsula visibiliza la maternidad en sus redes sociales, siendo ésta una maternidad real en la que la actriz también hace pública la parte más dura de la crianza. Con total transparencia, Corberó apareció dando de mamar al pequeño Dante, muriendo de "amor" por él y por sus pequeños pies y orejas y presumiendo de las siestas que el bebé se echa con su padre. Pero también publicó, al poco tiempo de parir, otras fotografías en las que ella aparece llorando o visiblemente incómoda por la succión de los sacaleches, que tiene colocados en sus senos.

A través de sus redes, la intérprete también anunció que se incorporaba de nuevo a la grabación de la segunda temporada de 'The Day of The Jackal', donde comparte pantalla con Eddie Redmayne y Lashana Lynch.

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Chino y Úrsula dieron la bienvenida a su primer hijo, y nieto del actor argentino Ricardo Darín, el pasado 9 de febrero, tras un embarazo que se desarrolló con total normalidad. Ambos decidieron llamarle Dante, como el autor de 'La Divina Comedia', porque "les gustó el nombre" y, aunque nada más convertirse en padre, Darín tuvo que volver a Argentina para cumplir con sus compromisos de rodaje, parece que ya pueden compaginar mejor la co-crianza del bebé.