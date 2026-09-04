Muere la actriz Amber Eggers, de 41 años, famosa por el reality 'Amor después de la cárcel'

Eggers apareció en la segunda temporada de Love After Lockup de WE tv en 2019.

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Amber Eggers, conocida por su participación en el programa Love After Lockup , ha fallecido a los 41 años. La estrella de telerrealidad falleció la noche del jueves 3 de septiembre en un hospital de Atlanta tras sufrir una insuficiencia hepática aguda, según declaró su madre, Monica Eggers, a TMZ .

Según Mónica, Eggers fue ingresada en el hospital varios días antes tras empezar a sentirse mal. Su estado empeoró posteriormente y, finalmente, los médicos no pudieron mantenerla con vida, según declaró su madre al medio. Los amigos de Eggers también compartieron la noticia de su muerte en las redes sociales.

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Eggers apareció en la segunda temporada de Love After Lockup de WE tv en 2019, tras cumplir cuatro años de prisión por tráfico de drogas. Su relación con Vincent Gonzalez fue documentada en el reality show despué de que la pareja comenzara a salir mientras ella estaba encarcelada.

Durante su participación en el programa, González le propuso matrimonio a Eggers y ella aceptó. Su relación finalmente terminó tras la liberación de ella de prisión.

Eggers también mantuvo un estrecho vínculo con su excompañera de celda, Michelle “Puppy” Deaton, a quien conoció durante su encarcelamiento. Su compleja relación fue explorada en la franquicia, y posteriormente ambas aparecieron juntas en el spin-off de Love After Lockup, Life After Lockup .