Lenny Kravitz ya tiene su Barbie: se une a las de Cher, Tina Turner y Whitney Houston

Redacción Uppers 04 SEP 2026 - 16:17h.

El nuevo muñeco Ken reproduce el cabello largo, las gafas de sol, las cadenas y la indumentaria setentera de Kravitz

La Whitney Houston de los 80 vuelve convertida en Barbie

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Lenny Kravitz ya tiene su propia versión en plástico. El músico estadounidense, uno de los grandes iconos del rock de las últimas décadas, se incorpora al universo Barbie convertido en Ken, una elección que encaja especialmente bien con una trayectoria en la que música, moda y una estética muy reconocible siempre han ido de la mano.

La nueva figura de Mattel, que forma parte de la línea de coleccionista Barbie Signature, reproduce uno de los looks más característicos del artista. El punto de partida es su imagen glam rock, con referencias a Saint Laurent y algunos de los elementos que forman parte de su sello personal, como el cabello largo, las gafas de sol, las cadenas y una indumentaria de marcado aire setentero y rockero. No hay duda de que el muñeco es reconocible como Kravitz desde el primer vistazo.

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Un personaje cada vez más independiente

Su llegada a las tiendas -prevista para el 10 de septiembre- tiene un pequeño componente simbólico. Ken ha dejado hace tiempo de ser únicamente el acompañante de Barbie y se ha convertido en un personaje con personalidad propia. Que ahora adopte la imagen de una estrella internacional de la música refuerza esa transformación y amplía el particular panteón de celebridades que Mattel ha ido construyendo alrededor de Barbie.

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La actitud rockera de Kravitz se suma así a una colección en la que la música ocupa un lugar cada vez más destacado. Mattel ha encontrado en las grandes estrellas del pop y del rock una fuente inagotable de inspiración, recuperando looks de videoclips, actuaciones y momentos que forman parte de la memoria colectiva.

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Las otras estrellas que ya son Barbie

Entre las incorporaciones más recientes está Whitney Houston, cuya Barbie reproduce su imagen en el videoclip de 'I Wanna Dance with Somebody'. Vestido lila, pendientes de colores, rizos ochenteros y micrófono completan una de las representaciones más reconocibles de la cantante.

Tina Turner fue homenajeada en 2022 con una Barbie inspirada en 'What's Love Got to Do with It', mientras que Kylie Minogue cuenta desde este año con una muñeca basada en el estilismo rojo de 'Padam Padam'. Cher tuvo su Barbie con el icónico vestido lavanda con pedrería plateada y una boa de plumas, Cyndi Lauper también recibió la suya dentro de la colección Ladies of the '80s, y Marilyn Monroe regresa en 2026 con motivo del centenario de su nacimiento, vestida como en la célebre escena de 'Los caballeros las prefieren rubias' en la que interpreta 'Diamonds Are a Girl's Best Friend'.

Son nombres pertenecientes a generaciones y estilos muy diferentes, pero comparten algo que explica su entrada en el universo Barbie. Tienen una imagen perfectamente identificable y han conseguido convertir una canción, un personaje o un determinado estilismo en parte de la cultura popular. Junto a ellas, Mattel ha llevado también a su colección musical a artistas como Beyoncé, Shakira, Stevie Nicks, Elton John, David Bowie o Diana Ross.