Gonzalo Barquilla 04 SEP 2026 - 17:51h.

Las jóvenes desaparecieron el pasado 24 de agost y la Guardia Civil ha localizado a ambas, Libertad y María Amparo, con vida

Los agentes encontraron a María Amparo en Gandía tras desaparecer en Carcaixent y siguieron con la búsqueda de Libertad

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Las dos menores desaparecidas en el municipio valenciano de Carcaixent el pasado 24 de agosto ya han sido localizadas. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha desactivado en las últimas horas la alerta de búsqueda de Libertad O. O., de 14 años, después de que su amiga María Amparo F. G. C., de 15 años, fuese localizada por la Guardia Civil el pasado miércoles.

La localización de Libertad pone fin a la búsqueda que permanecía activa desde el pasado 24 de agosto. Las dos adolescentes, que son amigas, habían desaparecido el mismo día en el municipio valenciano y sus familias habían pedido durante estos días la colaboración ciudadana para tratar de encontrarlas.

María Amparo fue localizada en Gandía

La primera en ser localizada fue María Amparo el pasado 2 de septiembre. La Guardia Civil encontró a la adolescente en Gandía. La joven está en buen estado y pudo regresar con su familia.

El CNDES confirmó entonces la localización y agradeció públicamente la colaboración ciudadana:. "Gracias, con vuestra ayuda la Guardia Civil ha logrado localizar a la persona desaparecida", señaló el organismo al comunicar que quedaba desactivada la alerta de búsqueda de María Amparo.

Sin embargo, en el momento en el que los agentes localizaron a la joven no había rastro de Libertad. Ambas habían permanecido juntas durante los días posteriores a su desaparición, pero Libertad ya no se encontraba con María Amparo cuando esta fue localizada en Gandía. La búsqueda continuó entonces centrada en la menor de 14 años.

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Libertad, la última de las dos menores en ser localizada

La alerta correspondiente a Libertad O. O. ha sido ahora desactivada ahora por el CNDES, lo que confirma que la búsqueda de la menor ha concluido. Las autoridades habían facilitado una foto y una descripción de la joven.

La desaparición de ambas menores se había convertido en una de las principales búsquedas activas de los últimos días en la Ribera Alta. Ahora, con la localización de Libertad, las dos jóvenes se encuentran ya localizadas y las alertas del CNDES han quedado desactivadas.