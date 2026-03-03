A sus 67 años, Campbell ha revelado en sus redes sociales que, pese a su enfermedad, no quiere recibir "pena, simpatía o consejos"

El legendario actor estadounidense Bruce Campbell ha sorprendido y conmovido al mundo al revelar que ha sido diagnosticado de cáncer. Así lo ha anunciado este pasado lunes, 2 de marzo, a través de sus redes sociales.

"Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama oportunidad, así que, aprovechémoslo: yo tengo una de esas", ha comenzado el intérprete de 67 años: "También se le llama un tipo de cáncer tratable, pero incurable. Disculpad si es un shock, para mí también lo ha sido", ha continuado.

Tal y como ha manifestado el actor de la saga 'Spider-Man', el motivo por el que ha decidido contarlo es porque, "pofesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias y los contras y el trabajo en general necesitan un segundo plano para el tratamiento".

Aunque Campbell no ha desvelado el tipo específico de cáncer que padece, ha asegurado que su "plan" ser "lo más bueno posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película, 'Ernie & Emma', este otoño". Pero para ello, se ha visto en la obligación de cancelar o posponer varias apariciones públicas, especialmente eventos con fans y convenciones programadas para los meses de verano.

"Un gran pesar de mi parte. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", ha recalcado.

En este sentido, ha dejado claro que no quiere recibir "pena, simpatía o consejos", y que su intención era "adelantarme a esta información en caso de que salga información falsa, lo cual lo hará".

Y ha sentenciado: "No te preocupes, soy un viejo hijo de perra duro y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí por un tiempo. Como siempre, ¡sois los mayores fans del mundo y espero veros pronto!".

Sobre Bruce Campbell

Campbell se convirtió en una figura de culto por su papel como Ash Williams en la franquicia 'Evil Dead', dirigida por Sam Raimi, cuyas películas marcadon a toda una generación de aficionados al cine de terror y comedia.

Su carrera cuenta con films como 'Evil Dead II', 'Army of Darkness', 'Spider-Man' y papeles en series como 'Burn Notice'. Además, Campbell no solo es actor: también ha ejercido como productor, escritor y director.