La vida universitaria de la infanta Sofía en París: un mes de hermetismo, clases de Krav Magá y fechas clave

La última imagen que se tuvo de la hija de los reyes antes de instalarse en Francia fue en el Gran Premio de España de Fórmula 1 junto a Felipe VI y Leonor

Así es la residencia universitaria donde vive la infanta Sofía en París: desde 10.000 euros al año y los motivos de expulsión

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La infanta Sofía lleva cerca de un mes instalada en París y, a diferencia de lo ocurrido hace un año con su llegada a Lisboa, esta nueva etapa universitaria ha comenzado prácticamente de incógnito.

La hija menor de los reyes Felipe y Letizia se trasladó a la capital francesa a principios de septiembre para continuar con el segundo curso de sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, pero Casa Real no distribuyó imágenes de su llegada ni ha dado detalles sobre su día a día. Un hermetismo que se mantiene todavía a comienzos de octubre y que deja gran parte de su nueva vida en París fuera del foco.

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La discreción contrasta con el estreno de su etapa universitaria en Lisboa. Entonces sí pudieron verse imágenes de Sofía incorporándose a la residencia, desplazándose con sus compañeros y conociendo la ciudad. En París, en cambio, la infanta ha comenzado el curso sin posado oficial y sin una agenda vinculada a su llegada.

La última imagen que se tuvo de ella antes de instalarse en Francia fue su presencia, junto al rey y la princesa Leonor, en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Apenas unos días después, emprendía una nueva etapa lejos de su familia.

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Discreta llegada y dos semanas para adaptarse a París

Aunque el curso académico comenzó oficialmente el 21 de septiembre, Sofía llegó a París unos días antes para incorporarse al periodo de orientación e integración organizado por Forward College. Durante esas jornadas previas, los estudiantes conocen el nuevo campus, a sus profesores y a sus compañeros, se instalan en sus residencias y participan en diferentes actividades destinadas a facilitar la adaptación a la ciudad.

La profesora Cleo Davies, docente de Política y Relaciones Internacionales en Forward College, explicó antes del comienzo del curso que este segundo año sería intenso y decisivo.

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El modelo educativo del centro se aleja de la universidad tradicional. Las clases son reducidas, con alrededor de 15 alumnos de media, y los profesores mantienen un seguimiento muy cercano de cada estudiante.

Así, durante la primera toma de contacto de la infanta con París, tuvo que familiarizarse con el nuevo entorno, recuperar la convivencia con compañeros con los que ya compartió su primer curso en Lisboa y comenzar a establecer la rutina que marcará los próximos meses.

Su estancia en la Cité Internationale Universitaire

El escenario de esta nueva vida es la Cité Internationale Universitaire de Paris, conocida como la Cité U, situada en el distrito 14, junto al parque Montsouris. Forward College tiene allí tanto su centro de aprendizaje como las residencias en las que se alojan sus alumnos de segundo curso.

El complejo reúne a más de 12.000 estudiantes e investigadores de más de 150 nacionalidades y cuenta con 43 casas y más de 34 hectáreas de superficie.

En el caso de Sofía, lo que está confirmado públicamente es que reside en este complejo universitario, aunque no se ha hecho público qué residencia o pabellones de la Cité ocupa.

Su alojamiento, eso sí, está concebido como el de cualquier estudiante. Las habitaciones individuales tienen entre 13 y 17 metros cuadrados y pueden disponer de baño y cocina privados o compartidos, dependiendo de la residencia. Las zonas comunes incluyen salas de estudio, espacios de convivencia, televisión, una sala multimedia y un área de ocio con bar, futbolín, billar y piano.

Con actividades deportivas como clases de Krav Magá

Las actividades deportivas y culturales forman parte de la experiencia universitaria de la infanta. Entre ellas aparece incluso el Krav Magá, una disciplina de defensa personal que figura dentro de la oferta deportiva de la Cité Internationale Universitaire.

El campus cuenta con una amplia programación de actividades físicas, entre ellas Krav Magá y defensa personal, además de otras como pilates, yoga, boxeo, capoeira, danza o cardio.

La actividad está abierta a los residentes y forma parte de la oferta general del campus, aunque se desconoce si la hija de los soberanos españoles se habrá apuntado a sus clases.

Fechas clave

En cuanto a las fechas clave que afronta la hermana de la princesa Leonor, el calendario académico oficial detallado para el campus se gestiona de manera interna para los estudiantes de segundo año, cuyas fechas específicas se actualizan directamente en su portal para estudiantes admitidos.

Y es que el modelo de Forward College implica rotación anual. Lo que sí se sabe es que el primer semestre abarca del mes de septiembre a febrero, con clases, semanas de lectura, vacaciones, 'reading weeks' y exámenes entre febrero y marzo. El segundo simestre concluirá entre junio y julio, con exámenes oficiales vinculados a la Universidad de Londres.

Mientras tanto, deberá compaginar sus estudios con sus compromisos institucionales. Hasta el momento, se desconoce si acudirá al desfile del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Lo más probable es que se vea obligada a no asistir junto a los reyes y la princesa, ya que en Francia ese día no es festivo.

Para ella, el próximo festivo será el día miércoles, 11 de noviembre, Día del Armisticio de 1918. Ya hasta el 25 de diciembre, Navidad, no tendrá más festivos, pero por esas fechas la infanta ya se encontrará en España para pasar las vacaciones con la familia real española.