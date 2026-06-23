La hija menor de los reyes Felipe y Letizia se desplazará hasta la capital francesa el próximo mes de septiembre, donde comenzará su segundo curso universitario

La infanta Sofía dice 'adiós' a Lisboa: último día de clase, fiesta universitaria en la playa y París como su próximo destino

Compartir







París será mucho más que una parada académica en la formación universitaria de la infanta Sofía. A partir de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia iniciará su segundo año de Política y Relaciones Internacionales en el Forward College. Y para ello, se instalará en uno de los complejos universitarios más emblemáticos de Europa: la Cité Internationale Universitaire de París. Un lugar que, desde hace casi un siglo, ha acogido a estudiantes, investigadores y jóvenes talentos procedentes de todos los rincones del planeta y que, ahora, también acogerá a un miembro de la realeza.

Situada en el distrito XIV de París, junto al inmenso Parque Montsouris, la Ciudad Universitaria Internacional de París ocupa más de 34 hectáreas de jardines, avenidas, instalaciones deportivas y edificios. Más allá de parecer una residencia tradicional, funciona como una auténtica ciudad dentro de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE El futuro laboral al que aspiraría la infanta Sofía si la norma impuesta por el rey Felipe desapareciera: sus opciones

La Ciudad Universitaria

Lo primero que llama la atención al atravesar sus puertas es su carácter internacional. El campus está formado por más de 40 residencias diferentes, conocidas como maisons, muchas de ellas financiadas por distintos países. Existen casas dedicadas a España, Japón, Alemania, Argentina, Suiza, India o Brasil, entre otros muchos. Cada edificio posee una identidad arquitectónica propia y refleja parte de la cultura del país que representa, lo que convierte un simple paseo por el recinto en una vuelta al mundo en apenas unos minutos.

PUEDE INTERESARTE La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en España: la universidad pública elegida y la coincidencia con su hermana

Para los estudiantes de Forward College, la ubicación resulta privilegiada. La institución ha establecido su campus parisino dentro de la propia Ciudad Universitaria, lo que significa que la infanta vivirá y estudiará prácticamente en el mismo entorno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las aulas, los espacios de seminarios y gran parte de la actividad académica se desarrollan en la emblemática Maison Internationale, el edificio central del complejo, situada a apenas unos minutos a pie de las residencias donde se alojan los estudiantes del programa. En la práctica, el trayecto diario entre la habitación y las clases puede realizarse en menos de cinco minutos caminando.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Habitaciones, salas y privilegios

En cuanto a la habitación en la que la hermana de la princesa Leonor se hospedará, cabe recalcar que no será especialmente grande, pero sí funcional. La mayoría de los dormitorios tienen entre 13 y 17 metros cuadrados y cuentan con cama individual, escritorio de estudio, silla ergonómica, armario, estanterías y wifi.

Algunas disponen de baño privado, mientras que otras comparten instalaciones con varias habitaciones del mismo pasillo. Lo mismo sucede con las cocinas, que pueden ser individuales o compartidas dependiendo de la residencia asignada.

Además, existen salas de estudio abiertas hasta altas horas, espacios para trabajos en grupo, zonas multimedia, salones de lectura, salas de televisión y áreas de convivencia donde los estudiantes organizan encuentros o actividades culturales. Muchas residencias cuentan además con salas de música, pianos, salas recreativas y zonas para favorecer la interacción entre estudiantes de distintas nacionalidades.

Aunque uno de los centros principales en los que se encontrará Sofía de Borbón será la Maison Internationale, un edificio en el que se encuentran auditorios, salas de conferencias, espacios para congresos internacionales, áreas de coworking, cafeterías y la biblioteca central. Es aquí donde se celebran gran parte de los debates, encuentros diplomáticos, conferencias académicas y eventos culturales que caracterizan la vida del campus.

La oferta deportiva también es impresionante. Pocas residencias universitarias europeas pueden presumir de contar con una piscina olímpica, gimnasios, pistas de tenis, campos de fútbol, canchas polideportivas y programas deportivos durante todo el curso. Los residentes pueden practicar desde natación hasta yoga, pasando por baloncesto, voleibol, bádminton, atletismo o entrenamiento.

Seguridad, prohibiciones y normas de la residencia

Pero esto no es todo. El recinto cuenta con un equipo de seguridad privado que patrulla el parque y los alrededores las 24 horas del día y las puertas principales del campus exterior se cierran por la noche, limitando el acceso a personas ajenas a la comunidad universitaria. Por ello, para entrar a cada casa o residencia nacional, es obligatorio pasar la tarjeta magnética de residente en los tornos o puertas de la entrada.

El reglamento general exige silencio absoluto entre las 23:00 y las 07:00 horas tanto en las habitaciones como en los pasillos y zonas exteriores. Asimismo, está prohibido usar las cocinas, salones o viales comunes para fiestas sin la autorización previa y por escrito de la dirección de la respectiva casa.

También está prohibido fumar o vapear en cualquier zona interior del campus, incluyendo balcones, cocinas, pasillos y las propias habitaciones privadas. Solo se permite en las zonas exteriores debidamente señalizadas.

Por si fuera poco, en 2022 crearon una Carta de Valores que fue firmada por todas las residencias de la Cité internationale. Entre otros aspectos, el centro sanciona con la expulsión inmediata cualquier conducta de acoso, violencia de género, comentarios racistas, sexistas o discriminatorios. "La Cité internationale se compromete a luchar contra todas las formas de discriminación, acoso y violencia sexual y de género", señalan desde la página web.

Otros motivos por los que la nieta de los eméritos Juan Carlos y Sofía podría ser expulsada de la residencia serían: el retraso reiterado o el impago de las cuotas mensuales de la habitación, dejar de estar matriculado en la universidad, alojar a terceras personas de forma permanente, ceder la llave electrónica, cobrar a invitados por quedarse a dormir, acumular advertencias por fumar o vapear en las habitaciones, pasillos o cocinas comunes, desconectar los detectores de humo de la habitación o el consumo, posesión o tráfico de drogas y sustancias estupefacientes dentro de las instalaciones.

El reglamento estipula que recibir tres advertencias escritas por faltas menores -como ruidos nocturnos reiterados, suciedad extrema en las cocinas comunes o faltas de respeto al personal- se traduce automáticamente en la expulsión.

La vida cultural y el coste de la residencia

La vida cultural también es clave. Durante el año académico se organizan varias actividades que incluyen conciertos, exposiciones, ciclos de cine, representaciones teatrales, debates y encuentros con personalidades del ámbito político, económico y cultural. El campus dispone de salas de música, estudios para ensayos y espacios que convierten la Ciudad Universitaria en uno de los focos culturales más activos de la vida estudiantil parisina.

En cuanto al coste, la Ciudad Universitaria ofrece precios distintos según la residencia y el tipo de habitación. Las tarifas para habitaciones individuales similares a las que ocupan los estudiantes internacionales suelen situarse aproximadamente entre los 800 y los 1.200 euros mensuales, dependiendo de si cuentan con baño privado, cocina propia y servicios adicionales. Lo que se traduce en un coste de entre 10.000 y 15.600 euros por año académico. Aunque cabe destacar que, por ejemplo, en el Colegio español los precios de las habitaciones son más bajos: rondan los 600 a los 1.000 euros al mes.

Debe tenerse en cuenta no solo el precio de la residencia. También hay que sumar costes como la matrícula, que parte desde unos 18.000 euros anuales, transporte, seguro médico y manutención, entre otros gastos.