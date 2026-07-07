En dos meses, la hija de los reyes Felipe y Letizia comenzará su nueva etapa universitaria en la capital francesa

Así es la residencia universitaria donde vivirá la infanta Sofía en París: desde 10.000 euros al año y los motivos de expulsión

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La infanta Sofía está a punto de comenzar una nueva etapa en París. Tras haber completado su primer curso universitario en Lisboa, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia se instalará el próximo mes de septiembre en la capital francesa para continuar sus estudios durante el próximo año académico, antes de poner rumbo a Berlín, donde finalizará el grado.

La ciudad del Sena será, por tanto, su nuevo hogar y el escenario en el que profundizará en su formación en Política y Relaciones Internacionales dentro del programa internacional de Forward College, una institución cuya enseñanza está diseñada por la London School of Economics (LSE) y cuya titulación expide la Universidad de Londres.

Durante este segundo curso, la infanta cursará tres asignaturas obligatorias centradas en el funcionamiento de los sistemas políticos y las relaciones entre los Estados.

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Las asignaturas obligatorias que estudiará la infanta

La primera de ellas es Política Comparada, una materia que estudia cómo se organizan los distintos sistemas políticos del mundo. A través de la comparación entre países, la hermana de la princesa Leonor y sus compañeros analizarán el funcionamiento de las instituciones, los sistemas electorales, los partidos políticos o el papel de los gobiernos para comprender por qué unas democracias funcionan de manera diferente a otras y cómo influyen factores históricos, económicos o sociales en cada modelo político.

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Otra de las asignaturas troncales será Democracia y Democratización. El programa profundiza en el concepto de democracia, su evolución a lo largo de la historia y los procesos mediante los que los países transitan hacia sistemas democráticos o, por el contrario, experimentan retrocesos hacia modelos autoritarios. También se estudian algunos de los principales retos que afrontan actualmente las democracias, como la polarización política, el auge de los populismos o la pérdida de confianza en las instituciones.

El tercer bloque obligatorio corresponde a Teoría Política Internacional, una asignatura basada en las grandes ideas que han marcado las relaciones internacionales. Los estudiantes investigan cuestiones como la soberanía de los Estados, la guerra y la paz, los derechos humanos, la justicia global, las intervenciones internacionales o las obligaciones de los países ante conflictos y crisis humanitarias, combinando el estudio de las principales corrientes de pensamiento político con el análisis de problemas de plena actualidad.

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Tendrá que elegir una optativa

Además de las materias obligatorias, Sofía deberá resolver una incógnita: escoger una asignatura optativa para completar su formación.

Una de las opciones es Análisis de Política Exterior, centrada en estudiar cómo los gobiernos diseñan sus estrategias internacionales y qué factores influyen en las decisiones diplomáticas de los Estados, desde los intereses económicos hasta la seguridad o la política interior.

Otra posibilidad es Economía Política Internacional, una asignatura que aborda la estrecha relación entre economía y política en un mundo globalizado. El programa analiza cuestiones como el comercio internacional, las finanzas mundiales, las políticas económicas, el desarrollo o el papel que desempeñan organismos internacionales en la economía global.

La tercera alternativa es Conceptos Básicos de Gestión, una materia de carácter más empresarial que introduce a los estudiantes en los fundamentos de la dirección de organizaciones, el liderazgo, la estrategia, la toma de decisiones y la gestión de equipos.

Su segundo año en París

Durante este segundo año, la infanta Sofía estudiará en el campus parisino de Forward College, donde las clases se imparten íntegramente en inglés y en grupos reducidos.

Además de la formación académica, el programa pone especial énfasis en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de argumentación, la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipos internacionales, competencias especialmente valoradas en ámbitos como la diplomacia, la administración pública o las organizaciones internacionales.

París será únicamente la segunda parada de este recorrido universitario. Tras un primer año en Lisboa y este nuevo curso en la capital francesa, la infanta completará su formación en Berlín, culminando así el grado.