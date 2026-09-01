La petición de la infanta Sofía al nuevo centro donde estudiará en París: "Como cualquier otra estudiante"

Candela Hornero Madrid, 01 SEP 2026 - 15:58h.

La infanta Sofía inicia una nueva etapa universitaria en París con una petición

Las asignaturas que estudiará la infanta Sofía como universitaria en París: de crisis humanitarias a la polarización y una incógnita

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La infanta Sofía pisará París en los próximos días para comenzar su segundo año como estudiante universitaria del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que cursa en Forward College, centro privado perteneciente a la Universidad de Londres.

El pasado curso, la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia inició sus estudios universitarios en Lisboa. Este año continuará su formación en París y el próximo se trasladará a Berlín, donde completará el grado. El programa académico de Forward College contempla precisamente un año de estudios en cada una de estas tres ciudades europeas.

La llegada de la infanta Sofía a la capital francesa está prevista para este mes de septiembre. Las clases comenzarán oficialmente el próximo día 21, aunque está previsto que llegue antes para instalarse y adaptarse a su nuevo hogar y al entorno universitario.

La petición de la infanta Sofía durante su admisión

A pocos días de su llegada a París, el fundador y presidente de Forward College, Boris Walbaum, también galardonado por la Fundación Princesa de Girona, ha revelado en declaraciones a la revista francesa Paris Match algunos detalles sobre el proceso de admisión de la infanta Sofía y sus primeras peticiones como estudiante.

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Uno de los aspectos que más llamó su atención fue que la infanta utilizó su nombre civil, Sofía de Borbón Ortiz, en la carta de presentación que envió durante el proceso de admisión, en lugar de hacer referencia a su condición de miembro de la Familia Real. De hecho, Walbaum ha reconocido que, en un primer momento, no relacionó el apellido Ortiz con la reina Letizia.

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El responsable del centro también ha explicado que la infanta Sofía realizó el proceso de admisión siguiendo los mismos pasos que el resto de candidatos. Según sus declaraciones, habría solicitado ser tratada como una estudiante más, con el objetivo de desarrollar sus estudios en un entorno lo más normalizado posible y sin recibir un trato de favor.

Una residencia compartida con estudiantes de distintos países

Durante su estancia en París, la hermana de la princesa Leonor contará con un dispositivo de seguridad, aunque la intención es que sea discreto para no alterar su día a día ni llamar especialmente la atención.

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La infanta se instalará en el complejo residencial de la Cité Internationale Universitaire de Paris, donde convivirá con estudiantes procedentes de distintos países. Sofía dispondrá de una habitación individual y compartirá con otros jóvenes las zonas comunes de la residencia.

En sus primeros días en París podrá familiarizarse con el campus, reencontrarse con algunos de sus compañeros de Lisboa y participar en distintas actividades de toma de contacto. Entre ellas se encuentran concursos de cocina, torneos de petanca y sesiones de yoga. También tendrá la oportunidad de conocer a sus nuevos profesores, familiarizarse con el funcionamiento del centro y comenzar a adaptarse a la que será su nueva ciudad durante este segundo año de carrera.