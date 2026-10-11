Amargo, de 51 años, está acusado de un delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones

La pareja ha pasado la noche en el calabozo tras haber sido detenidos por la Policía Nacional este sábado

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El bailaor Rafael Amargo y su pareja han sido puestos en libertad después de haber pasado la noche en el calabozo tras haber sido detenidos por la Policía Nacional este sábado por una pelea con un hombre que irrumpió de forma brusca en su domicilio, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según confirmaban a EFE fuentes de la Policía Nacional, Amargo, de 51 años, está acusado de un delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones, mientras que su pareja está acusada por causar lesiones. El supuesto intruso también fue arrestado tras la pelea.

Un hombre habría entrado en su casa

Según varios testigos, el hombre que irrumpió en la vivienda, de origen magrebí, rompió un cristal y se enfrentó al bailaor. La Policía acudió al domicilio tras recibir varias llamadas de aviso alrededor de las 6:30 horas y, tras intervenir en la trifulca, procedieron a detener a Amargo, a su pareja y al supuesto intruso.

Los tres fueron trasladados a la comisaría de la Policía de Carabanchel.

Este domingo, la pareja ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares, aunque el procedimiento judicial continúa abierto.