Puri Ruiz 11 OCT 2026 - 19:30h.

Miguel Ríos designa a sus herederos: "En esta vorágine regetoniana, sale un grupo que hace rock"

El cantante, el menor de siete hermanos, cinco mujeres y dos hombres, ha hablado a menudo de sus orígenes humildes y de la importancia de criarse rodeado de mujeres

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Tiene 82 años y sigue siendo una leyenda viva del rock. Miguel Ríos es uno de los artistas más grandes que ha dado nuestro país, y también más longevos: pocos pueden presumir de llevar seis décadas sobre el escenario, aunque últimamente la salud le haya hecho posponer conciertos. Pero detrás del artista está la persona: ¿quiénes han formado la familia de Miguel Ríos, desde sus padres y hermanos hasta su hija?

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Una familia humilde y numerosísima de un pueblo de Granada

El artista se ha referido en más de una ocasión a su infancia humilde, que transcurrió en el barrio de La Cartuja, en Granada. “La nuestra era una familia obrera”, ha manifestado tiempo atrás. Nació en plena posguerra: su padre, también llamado Miguel, trabajaba en el aserradero, y su madre, Antonia, criaba a los siete hijos (cinco niñas y dos niños), de los que el cantante era el menor, tal como acredita la Fundación Miguel Ríos. Fue a ella a quien le cantaba cuando era niño: se aprendió su canción favorita para que ella le diera una peseta, que él se gastaba en chucherías o en tebeos.

Con 14 años dejó de estudiar para buscar trabajo, y con 16 la vida le asestó su primer golpe: su padre moría de un infarto. Un año más tarde se marchaba a Madrid para probar suerte como cantante. Aunque fueron momentos de penurias económicas, nunca le faltó el apoyo de su madre ni de sus hermanos en la distancia. De su familia ha destacado en alguna ocasión lo importante que fue criarse rodeado de mujeres, tanto él como su único hermano varón, Paco: Nos demostraron su valentía cuando murió nuestro padre, siendo todos tan jóvenes, recordaba en sus redes sociales el pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer.

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Margaret Watty, su pareja durante dos décadas, y Lúa, su única hija

En los primeros compases de su carrera musical, en Ibiza, conoció a Margaret Watty, de origen británico, traductora y figurinista de cine (ha trabajado en películas como 'El amor perjudica seriamente la salud’ o la serie ‘Petra Delicado’, entre muchas otras. Miguel y Margaret estuvieron juntos dos décadas. Ella es, también, la madre de la única hija del artista, Lúa. De Margaret se sabe muy poco, aunque la propia Lúa ha hablado de ella con inmenso cariño en algunas ocasiones, explicando detalles personales como que es una gran amante del chocolate (algo que animó a su hija a montar un negocio de chocolate artesanal) o que en una ocasión viajó para verla a Nueva York y le llevó jamón serrano y logró colarlo por la aduana.

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Y es que Lúa, nacida en 1978, vive a caballo entre la ciudad de los rascacielos y Madrid. Su padre le dedicó un rock que se encuentra dentro del álbum ‘Rocanrol Bumerang’, titulada ‘Lúa Lúa Lúa’. En este tema encontramos frases como “Lúa, Lúa, Lúa, cuando crezcas algo llena tu cabeza de rock”, algo que ella se tomó al pie de la letra: después de formar parte de grupos como We Are Balboa o Searchin’ Detroit, montó junto a Carlos del Amo Gold Lake, un dúo indie que está en activo desde 2014 y en el que él toca la guitarra y ella canta. Eso sí, tal como aseguraba hace años en una entrevista al diario ‘La Verdad’, le molesta un poco que la asocien a su padre, ya que ha desarrollado su carrera fuera del influjo de este. “Musicalmente no tenemos nada que ver”. A pesar de eso, no dudó en formar parte del álbum ‘Rock&Ríos & Cía’ publicado en 2023 con motivo del 40 aniversario de 'Rock&Ríos', donde cantó junto a su progenitor y a Javier Bardem una particular versión del icónico ‘Bienvenidos’.