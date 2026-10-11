Georgina ha salido a defender la jugador que se encuentra en plena disputa de la Nations League

Portugal suspende y abre expediente a Cristiano Ronaldo por abandonar la última convocatoria tras no jugar contra Noruega

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Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa en plena disputa de la Nations League por sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesús. Esto derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol y una suspensión provisional.

El jugador pidió disculpas públicamente y reconoció su error pero la controversia continúa abierta y todavía se desconoce cuál será la sanción definitiva a la que podría enfrentarse. Y Georgina Rodríguez no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente.

Los tres gestos de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez solo ha necesitado tres gestos para defender a su pareja en redes sociales. Unas acciones que no han pasado desapercibidos para defender a su pareja. La primera muestra de su amor ha sido un mensaje muy crítico con la gestión del Jorge Jesús, seleccionador portugués.

La publicación, que rápidamente comenzó a circular entre seguidores y medios de comunicación, incluía una supuesta declaración atribuida a Sir Alex Ferguson en la que se ponían en duda las decisiones del técnico portugués. "Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, ¿por qué lo convocó? ¿Para marcar una posición? Eso no es autoridad, es inseguridad", decían sus palabras. El mensaje encajaba con el relato que se había generado en torno al desencuentro entre el entrenador y el jugador, pero poco después comenzaron a surgir dudas sobre la autenticidad de esas palabras, supuestamente dichas por el que fuera técnico del Manchester United, al que CR7 tiene un especial cariño. La influencer, además, añadió una frase propia a la dudosa publicación: "No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo".

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Pero tras viralizarse, Georgina borró la publicación de sus historias pero ya circulaba por las redes sociales. Días después, llegó el segundo gesto más discreto pero igual de revelador. En esta ocasión fue el comunicado de Cristiano Ronaldo donde explicaba su decisión de abandonar la concentración portuguesa. Entonces adelantaba que "a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me llevaron a dejar la selección". Además de desear suerte a "Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción". La respuesta de Georgina fue inmediata.

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Lo hizo con algo tan sencillo como un corazón rojo sobre la fotografía del delantero vestido con el chándal de las selección de Portugal. No hubo largos textos ni declaraciones contundentes. Y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas entre los seguidores.

Su tercer gesto ha consistido precisamente en intentar desviar el foco hacia aquello que siempre ha definido la carrera del delantero: sus logros sobre el terreno de juego.

Cristiano, concentrado en alcanzar los 1.000 goles

Mientras la Federación Portuguesa continúa estudiando las posibles consecuencias de su comportamiento y los detalles del expediente son confidenciales en lo que avanza la investigación, Cristiano sigue concentrado en uno de los grandes retos de su carrera: alcanzar los 1.000 goles como profesional.

No es la primera vez que la empresaria sale públicamente en defensa de Cristiano Ronaldo. Durante todos estos años ha estado a su lado en los grandes éxitos de su carrera y en los momentos más duros y controvertidos.