El exmarido de la infanta Cristina ha reaparecido en Barcelona para participar en un encuentro centrado en el futuro del deporte y en los desafíos que afrontan las nuevas generaciones

Compartir







Iñaki Urdangarin ha vuelto a situarse ante los focos en Barcelona, aunque esta vez lo ha hecho lejos de la actualidad de la Casa Real y de su pasado judicial.

El exmarido de la infanta Cristina ha participado en 'The Change Congress', un encuentro celebrado en el CosmoCaixa que pone el foco en el futuro del deporte y en los desafíos que afrontan las nuevas generaciones. Una cita en la que, además de presentar un proyecto destinado a combatir el abandono de la práctica deportiva entre niñas y adolescentes, ha compartido una reflexión personal sobre su experiencia como padre.

El exjugador de balonmano ha aprovechado su intervención para reconocer que quizá no siempre supo acompañar a sus hijos, Juan, Miguel, Pablo e Irene, de la mejor manera en su relación con el deporte. "Yo supongo que el acompañamiento que le he hecho a mis hijos en el deporte tampoco habrá sido el mejor posible", ha admitido.

Una reflexión que no ha pasado desapercibida teniendo en cuenta la estrecha relación que ha mantenido con el deporte a lo largo de su vida como jugador de balonmano.

PUEDE INTERESARTE El desconocido apodo de Iñaki Urdangarin que menciona en sus memorias: es vasco y refleja la relación con su familia

Gracias a la experiencia de Urdangarin como parte de la selección española y tras participar en varias ediciones de los Juegos Olímpicos, ahora quiere aprovechar para ayudar a las nuevas generaciones a disfrutar de la actividad deportiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante su intervención, el exduque de Palma ha explicado que su participación en esta iniciativa también le ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre la manera de acompañar a los jóvenes. "El deporte nos ha dado muchísimo en esta vida y quizá poniendo en práctica estas herramientas es una forma de devolverle al deporte, al menos parte de lo que el deporte nos ha dado", ha señalado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La reaparición de Urdangarin y el proyecto

La reaparición pública de Iñaki Urdangarin en Barcelona ha estado vinculada a la presentación de Bevolutive, una iniciativa que ha impulsado junto a Núria Sala con el objetivo de combatir el abandono de la práctica deportiva entre niñas y jóvenes, sobre todo durante la adolescencia.

El proyecto parte de una realidad preocupante. Siete de cada diez chicas abandonan el deporte durante esta etapa, un dato que pone sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones en las que las jóvenes viven la competición y se relacionan con la actividad física.

La propuesta pretende intervenir no solo en el ámbito deportivo, sino también en el entorno que rodea a las jóvenes. Para ello, trabaja con deportistas de entre 12 y 17 años, sus familias y los clubes, con la intención de ofrecer herramientas que permitan gestionar mejor las emociones, fortalecer la confianza y afrontar las dificultades que aparecen durante el desarrollo deportivo.