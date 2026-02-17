El exmarido de la infanta Cristina se sincera en sus memorias sobre los aspectos inéditos y más polémicos de su vida

La publicación de las memorias 'Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes' representa un antes y un después en la vida de Iñaki Urdangarin. El exmarido de la infanta Cristina se abre en canal sobre los aspectos que más le han marcado: desde su infancia hasta su meteórica carrera deportiva, su matrimonio con la hermana del rey Felipe, su implicación en el Caso Nóos y su posterior paso por prisión.

Tras décadas de que otros "contaran" su historia, el exduque de Palma ha decidido, a sus 58 años, explicarse él mismo sobre lo que ha vivido dentro y fuera de los focos.

Uno de los detalles más desconocidos de estas memorias no está relacionado ni con sus escándalos judiciales ni con la familia real, sino con su familia de origen. En concreto, el apodo que le acompaña desde su infancia.

Tal y como narra en su autobiografía, tanto su familia como su entorno más cercano le llamaba 'Txiki', una palabra vasca que se traduce como "pequeño" o "chiquito" y que le llegó por una razón muy siempre: ser, durante cuatro años, el benjamín de la casa.

Nacido el 15 de enero de 1968 en Zumárraga, Urdangarin es el sexto de siete hermanos en una familia con raíces vascas por parte de padre y belgas por parte de madre. Sus padres, Juan María Urdangarin y Claire Liebaert, criaron a sus hijos en un entorno "católico" y con fuertes valores de "respeto, trabajo y ayuda al prójimo", según él recuerda.

En aquel clan tan numeroso, Iñaki fue etiquetado con cariño como 'Txiki' porque durante varios años era el más pequeño de todos. Aunque casi un lustro después nació la benjamina, Lucía -a quien llaman Cuca-, el apodo no se perdió: ha permanecido con él a lo largo de su vida.

"Durante cuatro años fui el pequeño de la casa, y de ahí se me quedó el mote de Txiki, aunque luego, ya en Barcelona, llegaría la última de mis hermanas, Cuca", asevera Iñaki en su obra.

El exjugador de balonmano cuenta con otros cinco hermanos: Ana, Clara -"Baby" en el entorno familiar-, Cristina, Mikel -conocido en la familia como "Mitch"- y Laura. Todos ellos, alejados del foco mediático, han permanecido al lado del exyerno de Juan Carlos I durante su divorcio de la infanta y durante su etapa en la cárcel, acudiendo a visitarle en varias ocasiones tras la condena.

Por otra parte, su padre falleció en 2012 a los 79 años en Vitoria tras una larga enfermedad que se agravó en los últimos meses. Su madre tiene 90 años y reside en Vitoria, siendo uno de los grandes apoyos de Iñaki.