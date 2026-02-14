El exmarido de la infanta Cristina dedica los primeros capítulos de sus memorias a su familia de origen, los Urdangarin

Los extractos inéditos del libro de Iñaki Urdangarin: de su "primera cita" con la infanta Cristina al "verdadero problema" en el caso Nóos

El lanzamiento de las memorias de Iñaki Urdangarin ha vuelto a situar en primer plano al exmarido de la infanta Cristina. En 'Todo lo vivido', el exjugador de balonmano no solo cuenta su verdad sobre su relación con la familia real y su condena por el Caso Nóos, también retrocede a sus orígenes, a la historia de amor de sus padres, a su infancia entre Cataluña y el País Vasco y a sus seis hermanos. A una infancia que, según narra, marcó su manera de entender la vida mucho antes de su etapa 'royal'.

"Soy el sexto de siete hermanos", escribe Urdangarin al comienzo del primer capítulo dedicado a su niñez. Hijo de padre vasco y madre belga, creció, según sus propias palabras, "en una familia católica" y numerosa donde las palabras "respeto, trabajo y ayuda al prójimo no eran lemas abstractos, sino valores simples y firmes, parte de nuestro día a día".

Sus padres y su infancia

Su padre, Juan María Urdangarin Berriochoa, ingeniero industrial, y su madre, Claire Liebaert Courtain, de origen belga, protagonizan una historia que el propio Iñaki narra con tono casi novelado. Se conocieron en Madrid cuando ambos eran muy jóvenes. Claire había llegado desde Bélgica para aprender español y compartía piso con su hermana Janine. Juan Mari -como le llama- preparaba el acceso a ingeniería y vivía enfrente. "Las ventanas de ambos pisos se miraban y, como suele pasar cuando hay juventud de por medio, alguien siempre mira un poco más de la cuenta", recuerda.

Poco después comenzó su noviazgo. Ambos se marcharon a Londres para estudiar en una universidad británica y, más tarde, se casarían en París, una decisión que, según Iñaki, "fue un golpe duro para la familia".

En Reino Unido vivieron años austeros. Claire, políglota, daba clases de idiomas; Juan María estudiaba y trabajaba por las tardes. Allí nacieron sus tres primeras hijas y hermanas mayores de Iñaki: Ana, Clara -"Baby" en el entorno familiar- y Cristina. El abuelo materno, empresario con negocios en Europa, les ofreció regresar a España para dirigir una explotación minera de feldespato de flúor en Viladrau, en el Montseny catalán.

La familia se instaló en una casa humilde en el municipio que, en palabras de Urdangarin, se convertiría en "el hogar emocional". Después llegarían más hijos: Mikel -conocido en la familia como "Mitch"-, Laura, el propio Iñaki -que nació en Zumárraga- y, más tarde, la menor, Lucía -a quien llaman Cuca-. "Durante cuatro años fui el pequeño de la casa", escribe.

Poco después la familia se trasladó a Barcelona, donde el progenitor del exduque de Palma comenzó a trabajar en una multinacional estadounidense. Esa red familiar, asegura, ha sido uno de sus principales apoyos durante los momentos más difíciles de su vida.

El padre de Iñaki, que fue militante de base del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y presidente de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, falleció en 2012 a los 79 años en Vitoria tras una larga enfermedad que se agravó en los últimos meses. Ya se encontraba aquejado de problemas respiratorios y cardiacos y había sufrido un derrame cerebral.

Su madre, Claire, ha sido uno de los pilares fundamentales del deportista desde entonces. A sus 90 años, y a pesar de que el matrimonio de su hijo con la hermana de Felipe VI se rompió, todavía mantiene relación con la infanta Cristina, al igual que los hermanos de Iñaki, "especialmente con mis hermanas", indica el exyerno de Juan Carlos I en su autobiografía.

Sus hermanos

Ana, la mayor, trabaja en la empresa Nestlé desde mediados de los años 80, centrada en temas culinarios y cocina experimental. Está casada con el empresario catalán Carles Gui y tienen cinco hijos: Lucía, Jan, Lucas, Carlota y Hannah. Algunos de sus hijos incluso aparecieron en los papeles relacionados con el caso Nóos por su vinculación profesional en la sociedad Aizoon, aunque nunca fueron imputados.

Justo después de Ana está Clara, que ha mantenido una vida más discreta. Licenciada en Educación Física y Deporte, es profesora en la Universidad del País Vasco y está casada con otro profesor universitario, Joseba, con quien tiene dos hijos: Igon y Beñat.

El único hermano varón de Iñaki es Mikel quien, deportista como el excuñado de Felipe VI, trabajó como director del Club Deportivo Estadio propiedad de la Fundación Vital, que depende del PNV. Fue su padre quien lo contrató y, en 2023, le expulsaron.

Mikel está casado con Fabiola, profesora de pilates, y tienen tres hijos: Arola, Diego y Marcos. Él ha sido uno de los apoyos más visibles para Iñaki durante su juicio y estancia en prisión.

Las otras tres hermanas, Cristina, Laura y Lucía, han evitado todavía mayor protagonismo mediático. Laura, formada en Química, tiene dos hijos gemelos y trabaja en Vitoria. Lucía es secretaria de dirección, casada con un farmacéutico, y también tiene tres hijos.

Por su parte, la más desconocida ha sido Cristina Urdangarin, que decidió establecerse en Estados Unidos, en Minnesota, donde trabaja como Community Health Outreach Manager en la clínica St. Mary en St. Paul. Está casada con Sean Flood y es madre de cinco hijos.

La mayoría acudieron a la cárcel en varias ocasiones para visitar a Iñaki durante su estancia tras la condena. "Yo vengo de una familia grande, y eso, que siempre había sido una bendición, allí dentro se convertía también en una renuncia: no todos podían venir. Había que priorizar. Para mí era clarísimo: lo primero, mis hijos y Cristina, mi madre y mis hermanos. Si podían venir ellos, todo lo demás quedaba en segundo plano. Eran visitas contadas y había que administrarlas casi como si fueran gotas de agua en un desierto", confiesa entre las páginas de sus memorias, demostrando así que, pese a las polémicas y querer mantenerse alejados del foco mediático, su relación con sus hermanos continuaba siendo fluida.