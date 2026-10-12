Tras el tradicional desfile militar, más de mil invitados han pasado por el Salón del Trono para saludar a los soberanos, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía

El momento en el que el rey Felipe avisa a la princesa Leonor de la caída de su Toisón de Oro en pleno desfile del Día de la Hispanidad

Compartir







La recepción de los reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real se ha convertido, un año más, en uno de los grandes escaparates de moda del calendario institucional. Este lunes, 12 de octubre, ha reunido a representantes de la política, la cultura, la comunicación y la alta sociedad.

Tras el tradicional desfile militar, más de mil invitados han pasado por el Salón del Trono para saludar a los soberanos, acompañados en esta ocasión por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una jornada solemne que también ha dejado espacio para los estampados llamativos, los colores protagonistas y los complementos.

Entre las invitadas, algunas han apostado por la elegancia clásica y otras han aprovechado la ocasión para introducir elementos originales, desde referencias a la tradición española hasta mezclas cromáticas menos convencionales.

PUEDE INTERESARTE El look de la reina Letizia en el Día de la Hispanidad: rescata uno de sus vestidos rosa pastel y la decisión que ha tomado con su broche

El rojo, los tonos oscuros, los diseños de inspiración oriental y las siluetas con movimiento han tenido un papel destacado en una recepción que ha vuelto a demostrar que los actos institucionales también ofrecen una oportunidad para observar las tendencias de la temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De Isabel Díaz Ayuso a Sofía Palazuelo

Uno de los estilismos que más ha llamado la atención ha sido el de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha apostado por una combinación de vestido azul marino y chaqueta torera bordada, una elección que se aleja del conjunto de invitada convencional y que incorpora una referencia muy reconocible a la cultura taurina.

El vestido, de largo midi y líneas depuradas, pertenece a la diseñadora sevillana Rocío Osorno. La prenda, de caída fluida y ligero vuelo, ya había formado parte de su vestidor durante los actos celebrados en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV el pasado mes de junio. En aquella ocasión lo combinó con una chaqueta del mismo tono, mientras que para el 12 de octubre ha optado por una pieza que concentra todas las miradas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La chaquetilla ha sido confeccionada por la sastrería Santos a partir de un tejido y unos bordados ornamentales procedentes de un traje de luces cedido por el torero José María Manzanares, que lo lució durante la Feria de Abril de Sevilla de 2025.

Teresa Urquijo, mujer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido otra de las invitadas que ha destacado por su elección de vestuario. Fiel a una línea femenina y clásica, ha lucido un vestido midi de inspiración oriental, con un estampado floral que combina tonalidades mostaza y azules sobre un fondo oscuro.

El diseño se aleja de las propuestas que suelen predominar en las citas institucionales y encuentra su fuerza en la mezcla de colores y motivos.

Sin duda, el rojo ha sido uno de los colores destacados de la recepción, con dos invitadas que han apostado por él desde perspectivas diferentes. Sofía Palazuelo, mujer de Fernando Fitz-James Stuart y Solís, ha elegido un vestido midi de efecto capa, con una silueta que concede protagonismo al movimiento de la tela. La lazada negra en la cintura introduce un contraste que rompe con la continuidad del rojo y ayuda a definir la figura.

Eugenia Martínez de Irujo también se ha decantado por el rojo, aunque desde una perspectiva más romántica. La duquesa de Montoro ha lucido un vestido plisado, de cuello subido y con volantes, en el que la textura adquiere especial importancia.

Si ha habido una invitada dispuesta a jugar con los contrastes, esa ha sido Ana Rosa Quintana. La periodista ha elegido un conjunto en color burdeos, una tonalidad elegante y otoñal que ha servido como base para introducir algunos de los detalles más atrevidos de la jornada.

En el extremo opuesto se ha situado Paloma Segrelles, que ha optado por la armonía cromática con un traje de chaqueta y pantalón en rosa palo.

Por otro lado, Esther Alcocer Koplowitz ha llevado una de las propuestas más clásicas de la recepción con un vestido largo blanco decorado con bordados florales plateados.