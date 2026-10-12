La hija menor de Felipe y la reina Letizia ha acompañado este lunes, 12 de octubre, a los reyes y a la princesa Leonor

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La infanta Sofía ha interrumpido temporalmente su estancia en París para reunirse con su familia en una de las citas más destacadas del calendario institucional de la Casa Real.

La hija menor de Felipe y la reina Letizia ha acompañado este lunes, 12 de octubre, a los reyes y a la princesa Leonor en los actos centrales del Día de la Hispanidad, una aparición significativa teniendo en cuenta el momento en el que se encuentran las dos hermanas. Ambas han comenzado a desarrollar sus respectivas vidas universitarias en ciudades diferentes.

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La jornada ha dejado, además, una imagen familiar que contrasta con la solemnidad del desfile militar. Las conversaciones y los gestos de complicidad entre madre e hija, así como el esperado reencuentro entre Leonor y Sofía, han sido algunas de las anécdotas más sonadas del día.

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El look de la infanta

En esta ocasión, la benjamina de la familia real también ha llamado la atención por su elección de vestuario. Frente al uniforme militar de Leonor y al vestido rosa de la Reina, Sofía ha apostado por un traje de chaqueta y pantalón rojo, una propuesta de sastrería que ya había llevado en octubre de 2025 durante los actos relacionados con los Premios Princesa de Asturias.

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Con esta decisión, ha recuperado una de las prendas de su armario que ya había protagonizado una aparición pública, una fórmula que también caracteriza el vestuario de su madre como de otros miembros de la familia real.

El rojo ha sido el gran protagonista del estilismo de la infanta en esta Fiesta Nacional. Sofía ha recuperado su traje de chaqueta y pantalón de Tommy Hilfiger, perteneciente a la colección cápsula The Sofia Capsule, diseñada en colaboración con Sofia Richie.

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La americana cruzada, con amplias solapas y doble fila de botones dorados, es la pieza central del conjunto. La propuesta confirma que la hija menor de los reyes también apuesta por reutilizar las prendas de su armario en las grandes citas institucionales.

Con su outfit también ha querido hacer un guiño a España, y es que el rojo es uno de los colores más reconocibles de la bandera española y encaja con el carácter nacional de la celebración.

Las confidencias con la reina Letizia durante el desfile

Más allá de su estilismo, la actitud de Sofía durante los actos ha vuelto a situar el foco en la relación con su madre. En varios momentos de la jornada se ha podido ver a la reina y a su hija compartiendo algunos comentarios y miradas durante el desfile, que exige permanecer atentas al desarrollo de los actos y del protocolo.

Las conversaciones entre ambas han aportado esa nota de naturalidad. Aunque no se ha hecho público el contenido de esas confidencias, los intercambios entre madre e hija han sido uno de los detalles familiares que acompañan las imágenes de la celebración.

La reina Letizia ha elegido para la ocasión un vestido rosa empolvado que ya había lucido durante el viaje de Estado a China en noviembre de 2025. Lo ha combinado con una joya histórica vinculada a Victoria Eugenia.

El esperado reencuentro con Leonor tras el inicio de sus nuevas etapas universitarias

La reunión de las dos hermanas ha sido otro de los puntos de interés de la jornada. Leonor y Sofía han comenzado el curso en ciudades diferentes y con rutinas distintas, un cambio que marca una nueva etapa entre ambas.

La princesa Leonor estudia en la Universidad Carlos III de Madrid después de completar su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Sofía, por su parte, continúa su segundo año universitario en París, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College.

Su regreso para el 12 de octubre ha permitido que ambas vuelvan a aparecer juntas en una de las grandes citas institucionales del año.

Durante el acto, las dos han compartido espacio junto a sus padres, con intercambios de miradas y gestos propios que suelen realizar en cada una de sus apariciones.

Entre otros, tanto al llegar al desfile como al comenzar la recepción, Leonor ha apoyado su mano en la espalda de Sofía como gesto de apoyo. Además, la infanta ha estado atenta en todo momento a los comentarios de la princesa durante el desfile, prueba de lo cercana que es su relación pese a los kilómetros de distancia que las separan.