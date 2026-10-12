La princesa Leonor y la infanta Sofía han acompañado a los reyes en los actos celebrados por el 12 de octubre

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La reina Letizia ha vuelto a acaparar las miradas por su elección de vestuario en los actos con motivo del Día de la Fiesta Nacional, celebrados este lunes, 12 de octubre. Para una de las citas más destacadas de la agenda institucional de la familia real, la mujer de Felipe VI ha apostado por recuperar uno de sus estilismos favoritos en tono rosa que ha acompañado con una de sus joyas más valiosas.

Para presidir los actos junto al rey, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la monarca ha elegido un vestido rosa midi de corte evasé, una silueta que aporta movimiento a la falda y define la cintura. Un estilismo que vuelve a poner de manifiesto su apuesta por dar una segunda vida a las prendas de su armario.

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El vestido de la reina Letizia

El color rosa se ha convertido así en el protagonista de su elección para una de las citas más señaladas del calendario institucional. Más allá de estrenar un diseño para la ocasión, doña Letizia ha recuperado una pieza que ya formó parte de su vestuario durante su visita oficial a China en noviembre de 2025 y que pertenece a la firma española The 2nd Skin.

La elección encaja con una de las constantes de su estilo, reutilizar prendas de su armario en actos de relevancia pública, adaptándolas a diferentes compromisos.

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El corte evasé, que se caracteriza por ajustarse en la parte superior y abrirse hacia el bajo, proporciona al vestido una silueta femenina y favorecedora. El tono rosa, por su parte, introduce una nota de color en una jornada marcada por la solemnidad del desfile militar y los actos oficiales que reúnen a las principales autoridades del Estado.

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Las joyas que ha lucido

Los complementos también han tenido un papel destacado en la imagen de la reina. Letizia ha recurrido al joyero histórico de la familia real para incorporar uno de sus broches más especiales.

Para la ocasión, ha recuperado del joyero real un broche que forma parte de las llamadas joyas de pasar, las que en su testamento la reina Victoria Eugenia dijo que pasarían de reina a reina.

En concreto, se trata de una pieza circular de oro decorado con una gran perla central rodeada por dos halos de diamantes, de la que cuelga una perla en talla pera.

Lo llamativo de este broche es que Letizia, años después de utilizarlo en su forma original, decidió modificarlo, extrayendo esa gran perla colgante, algo que ya hizo en alguna ocasión la reina Sofía. Sin embargo, ahora, ha querido recuperarlo al completo, devolviéndolo a sus orígenes y lucirlo con esa gran perla, una decisión que no ha pasado desapercibida.

El broche añade un toque clásico al estilismo sin restar protagonismo al vestido, mientras que los pendientes rematados con una perla refuerzan esa combinación de elegancia y tradición.