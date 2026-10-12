La heredera al trono ha lucido este 12 de octubre el uniforme de gala del Ejército de Tierra

Al minuto | El desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

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La princesa Leonor ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada durante su llegada a los actos con motivo del Día de la Hispanidad, celebrado este lunes, 12 de octubre, en Madrid.

La heredera al trono ha acudido al recibimiento oficial junto a los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía, siendo este el reencuentro de la familia real al completo y también su reaparición tras iniciar su vida universitaria.

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Sin embargo, más allá de su presencia en la celebración, un pequeño contratiempo ocurrido durante los primeros momentos del acto ha llamado la atención.

El pequeño percance de la princesa Leonor

En el momento de saludar junto a los soberanos y su hermana, la Princesa de Asturias ha perdido un objeto que llevaba consigo y ha protagonizado una breve escena con su padre, Felipe VI, que se ha percatado de lo sucedido y ha decidido intervenir.

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La reacción del monarca ha dado lugar a un breve intercambio de miradas entre ambos antes de que Leonor se agachara para recogerlo y se lo guardara en el bolsillo, sin que el incidente alterase el desarrollo de la ceremonia.

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El objeto que se le ha caído era, nada más y nada menos, que la insignia del Toisón de Oro, una de las distinciones más importantes de la Corona española y una condecoración que acompaña a Leonor desde que era niña. No se trataba de un complemento cualquiera, sino de un símbolo de su condición de heredera al trono.

Todo ha sucedido en unos instantes, pero la interacción entre padre e hija ha llamado la atención por la naturalidad con la que han resuelto el pequeño contratiempo. Poco después, ya colocados en la tribuna, el soberano ha procedido a colocárselo.

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La escena también ha puesto de manifiesto la atención de Felipe VI hacia su hija durante esta jornada, en la que ambos comparten protagonismo institucional.

Desde que Leonor comenzó a asumir una presencia más destacada en los actos oficiales, las miradas, indicaciones y gestos entre padre e hija han formado parte de algunas de las imágenes más comentadas de sus apariciones públicas.

Qué es el Toisón de Oro y por qué tiene tanta importancia para Leonor

La Insigne Orden del Toisón de Oro es una de las órdenes de caballería más antiguas y prestigiosas de Europa. Fue fundada en 1430 por Felipe III, duque de Borgoña, y se vinculó a la monarquía española a través de la herencia de la Casa de Borgoña y de los Habsburgo. En la actualidad, el rey Felipe VI es su gran maestre.

La relación de Leonor con esta orden comenzó cuando todavía era una niña. El 30 de octubre de 2015, el Consejo de Ministros fue informado de la concesión del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a Leonor por decisión de Felipe VI. La medida respondía a la tradición de distinguir a los herederos de la Corona y a la progresiva institucionalización de su figura como princesa de Asturias.

La imposición de la distinción tuvo lugar el 30 de enero de 2018, coincidiendo con el 50 cumpleaños del rey. Aquel día, Leonor recibió de manos de su padre el Toisón de Oro en una ceremonia celebrada en el Palacio Real. La imagen de ambos, con Felipe VI entregando la insignia a su hija, se convirtió en una de las estampas más significativas de aquella etapa inicial de su preparación como futura reina.

La princesa comenzó a lucir públicamente la distinción en el Día de la Fiesta Nacional de ese mismo año. Desde entonces, el Toisón ha aparecido en diferentes ocasiones en su vestuario institucional, incluido el desfile del 12 de octubre de 2023, cuando acudió por primera vez con el uniforme de gala del Ejército de Tierra.