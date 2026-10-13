Selma Blair, actriz de 'Una rubia muy legal', ha sido detenida por por protagonizar un incidente en pleno vuelo con destino Nueva York

La intérprete habría golpeado y mordido a varios tripulantes y habría intentado abrir la puerta de un avión en pleno vuelo

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La actriz Selma Blair fue arrestada tras protagonizar un presunto incidente violento en un vuelo de la compañía Delta que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York, informó la revista 'Variety'.

Según han informado medios estadounidenses como el portal de noticias 'TMZ', la actriz de ‘Una rubia muy legal’ presuntamente golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a otro tripulante de cabina después de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

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El episodio a bordo: agresión a los tripulantes y el intento de abrir una puerta de avión en pleno vuelo

Las autoridades policiales aguardaban en la puerta de embarque y acudieron al lugar una vez que la aeronave aterrizó en Nueva York. Allí, Blair —de 54 años— fue detenida y trasladada a un hospital para ser evaluada.

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Dos auxiliares de vuelo informaron de haber sufrido lesiones, y uno de ellos recibió atención hospitalaria, según estos medios.

Un representante de Blair declaró a 'Variety' que la artista "sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta mencionada. Tras el aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable".

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Según este medio, la Autoridad Portuaria confirmó la identidad de Blair, mientras una fuente indicó que el FBI está investigando el incidente ocurrido el domingo.

Reacciones al incidente en pleno vuelo

En un comunicado, Delta Air Lines afirmó que "tiene tolerancia cero ante comportamientos conflictivos o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre la prioridad".

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A pesar del caos a bordo, el vuelo no sufrió alteraciones operativas y aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy aproximadamente a las 23:00 hora local, adelantándose al horario previsto.

Otros incidentes protagonizados por Selma Blair

No es la primera vez que Blair protagoniza un incidente de este tipo en un avión. En 2016, fue evacuada en camilla de un vuelo mientras viajaba con su hijo de cuatro años, tras sufrir lo que describió como un "colapso psicótico total", recuerda 'Variety'.

Blair atribuyó el incidente a la combinación de una copa de vino y una pastilla, comentando en aquel entonces: "Fue algo horrible y aterrador; de hecho, después sentí empatía por mí misma, porque fue una conducta totalmente ajena a mi forma de ser, sobre todo teniendo en cuenta que soy madre".