Fue ganadora del premio Óscar mejor actriz de reparto en 1955 interpretando a Edie Doyle en 'La ley del silencio' de Elia Kazan

También protagonizó 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant

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Eva Marie Saint, una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, ha fallecido este martes a los 102 años de edad "por causas naturales" y en su casa "rodeada de sus seres queridos" en Los Ángeles, California, según ha confirmado su representante, Jeff Sanderson, a la revista 'Rolling Stone'.

Nacida en Nueva Jersey el 4 de julio de 1924, Saint alcanzó su máximo esplendor como actriz en la década de 1950 tras conseguir su primer papel en el cine en 1954 interpretando a Edie Doyle en 'La ley del silencio', dirigida por Elia Kazan y junto a actores como Marlon Brando.

Por esta película, la actriz fue galardonada con el premio Óscar a la mejor actriz de reparto, cuando recibió su estatuilla de la mano de Frank Sinatra dos días antes de dar a luz a su primer hijo. También fue nominada a los Premios BAFTA a mejor actriz revelación.

Saint rompió el estereotipo de protagonista rubia de Hitchcock

Cinco años después, en 1959, interpretó a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant. Su trabajo en este filme la consagró como una de las más memorables "rubias hitchcockianas" de la historia del cine.

También trabajó junto a directores como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer y se alzó con un premio Emmy tras su trabajo en la miniserie de NBC de 1990 'People like us'.

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Entre sus últimas apariciones en cine destacan 'Superman Returns', de 2006, donde dio vida a la madre adoptiva de Clark Kent o 'Mariette in Ecstasy', de 2019. También puso voz a la serie animada 'The Legend of Korra' (2012) y participó en los pódcast 'Radio Play Revival' (2022) y 'The Pack Podcast' (2020).