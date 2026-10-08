La joven de 18 años fruto de la relación de la actriz con Gabriel Aubry se ha pronunciado después de que el exmarido de Berry la demandara por agredir a su hijo en común

El exmarido de Halle Berry demanda a la actriz por estrangular a su hijo de 13 años y obtiene una orden de alejamiento temporal: los detalles

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Nahla Aubry, la hija mayor de Halle Berry, ha decidido romper su silencio e intervenir en la batalla judicial que enfrenta a su madre con Olivier Martinez. Y lo ha hecho, nada más y nada menos, que ante los tribunales.

La joven de 18 años, fruto de la relación de la actriz con el modelo Gabriel Aubry, ha defendido públicamente por primera vez a su madre después de que su exmarido la acusara de haber agredido físicamente a su otro hijo Maceo, de 13 años, y se le concediera temporalmente su custodia completa.

En un documento presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y obtenido por 'Page Six', Nahla asegura que "jamás" ha presenciado un comportamiento violento de su madre hacia su hermano.

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"Nunca he visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar o maltratar físicamente a Maceo ni realizar ninguna conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra".

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Asimismo, ha descrito a Berry como una madre "cariñosa y entregada", pero que "puede ser estricta cuando es necesario" ya que "espera que sus hijos sigan las reglas y sean respetuosos". Eso sí, ha recalcado: "Nunca observé nada abusivo en su forma de ejercer como madre".

Nahla ha insistido en que Berry siempre ha estado muy presente en la vida de sus hijos, explicando que su madre "siempre encontraba tiempo" para ella, al igual que con Maceo.

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Según su versión, la intérprete de 'Catwoman' acudía a los partidos de su hermano, lo llevaba a entrenamientos y torneos y se implicaba en cuestiones relacionadas con su educación y su atención médica.

La joven también subraya que habló con su madre y con Maceo el pasado 29 de septiembre por teléfono, tres días después del supuesto incidente denunciado por Martinez, y afirma que su hermano "parecía feliz".

"Me quedé sorprendida, muy triste y muy disgustada cuando conocí las acusaciones de Olivier contra mi madre". Sin embargo, su mayor preocupación ahora es el efecto que todo este proceso pueda tener sobre su hermano.

La primogénita de la actriz ha contado que no ha vuelto a hablar con Maceo desde que Martinez presentó sus acusaciones porque no sabe qué tipo de contacto está permitido bajo las actuales condiciones judiciales. "Tengo muchas ganas de hablar con mi hermano y saber cómo está. Quiero que sepa que lo quiero".

Por otro lado, ha respondido a otra de las acusaciones formuladas por Martinez. La de que la actriz habría realizado comentarios de carácter racial hacia Maceo. Nahla niega haber escuchado a su madre pronunciar comentarios "racialmente insensibles o cargados de contenido racial" ya que "mi madre es mestiza, yo soy mestiza y Maceo es mestizo". "Mi madre nos enseñó a ambos a aceptarnos tal como somos, a valorar nuestras diferencias y a respetar a las personas de todos los orígenes", ha indicado.

La disputa entre Berry y Martinez comenzó hace años. La pareja se casó en 2013, se separó dos años después y protagonizó un largo proceso de divorcio y negociaciones por la custodia de Maceo. Aunque durante años mantuvieron diferentes enfrentamientos legales, finalmente alcanzaron un acuerdo sobre la crianza del menor y la custodia compartida. Ahora, el nuevo conflicto ha vuelto a llevar su relación ante los tribunales.

La próxima fecha clave será el 16 de octubre, cuando está previsto que el tribunal vuelva a abordar las medidas adoptadas provisionalmente. Hasta entonces, Berry mantiene un régimen limitado de visitas con Maceo y la batalla por la custodia continúa abierta.