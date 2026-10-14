La intérprete de 'Atrévete' no ha esquivado los rumores sobre su pérdida de peso y ella misma ha querido pronunciarse al respecto

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Chenoa se ha convertido en protagonista tras recibr una serie de comentarios por su cambio físico. Una imagen más delgada y tonificada que ha despertado numerosas reacciones y sobre la que ella misma ha querido pronunciarse.

La cantante ha abordado esta cuestión durante su asistencia a la segunda edición de los Celebrity Pets Awards, celebrada en Madrid. Allí, en una conversación con la revista 'Diez Minutos', ha respondido a las preguntas sobre su aspecto actual y ha dejado claro cuál es el motivo real detrás de su transformación.

"Me he quitado algunos kilos, pero no la sonrisa", ha resumido la artista, quien ha preferido explicar cómo es su rutina en lugar de dejar que los rumores hablen por ella.

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La explicación de Chenoa a los comentarios sobre su delgadez

La intérprete de 'Atrévete' no ha esquivado las observaciones sobre su pérdida de peso. Con naturalidad, ha reconocido que ha escuchado hablar mucho de su cambio físico y ha explicado que su intensa actividad profesional ha sido lo que más ha influido.

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"Lo están diciendo mucho, pero es por el trabajo. Cuando trabajo, en realidad, mis horas son de comer, quemar, comer, quemar. También hago mucho deporte, pero claro, eso se me suma y me quedo un poquito más baja de peso", ha explicado.

De esta forma, Chenoa ha manifestado que las exigencias de su agenda y el ejercicio que practica de manera habitual han condicionado su nuevo aspecto. La cantante lleva meses compaginando diferentes compromisos profesionales, entre ellos sus actuaciones en directo y la grabación de 'Dog House', el programa televisivo dedicado a la adopción de perros.

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La suma de estas responsabilidades, según ella, supone un desgaste físico. Sobre el escenario, además, debe mantener la energía durante las actuaciones en las que cantar y bailar requieren resistencia, preparación y una buena condición física. Un ritmo que, de acuerdo con su versión, ha repercutido también en su pérdida de peso.

El deporte y la alimentación

Si hay algo en lo que Chenoa ha incidido es que mantiene una relación con el deporte desde su infancia, cuando comenzó a practicar ballet clásico con tan solo cinco años. "Desde pequeña hice ballet clásico y nunca he parado de hacer deporte", ha subrayado al citado medio.

A sus 51 años, la compositora procura mantener sus entrenamientos incluso cuando sus compromisos complican la organización de su día a día. De hecho, ha afirmado que se levanta temprano para hacer ejercicio y que, cuando no puede acudir a otro lugar para entrenar, lo hace desde casa.

"Es algo que tienes que integrar, si te va bien. Hay etapas que sí y etapas que no… No pasa nada, yo lo hago en casa", ha señalado.

Para ella, los motivos de hacer deporte van más allá de la imagen. "Lo necesito, porque si no, para el escenario es complicado". Eso sí, sostiene que "no hay que obsesionarse con la perfección", ya que "encontrar el bienestar es lo importante".

Además, en su vida actual no solo practica deporte, sino que la alimentación también juega un factor clave. "Hay que hacerlo con un nutricionista, que te informe y no hacerlo por libre, porque puede ser muy peligroso. Yo no me invento mis propias maneras para estar bien", ha zanjado.