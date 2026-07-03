El gran cambio físico del actor Elliot Page: la imagen en la que muestra sus abdominales marcados y su cuerpo musculado
El actor, anteriormente conocido como Ellen Page, ha alucinado a sus fans al mostrar sus abdominales tras su cambio de género
La depresión por la que atravesó el actor Elliot Page antes de su cambio de género: “Casi me mata”
El actor Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, la actriz protagonista de 'Juno', ha sorprendido a todos sus fans con la última imagen que ha publicado en sus redes sociales. En el año 2020, hizo pública su condición de persona transgénero y comenzó su transformación física, que ahora ha culminado con un entrenamiento tras el que ha presumido de abdominales.
"He tenido la increíble suerte de entrenar con el entrenador Nolan", escribió Page en el pie de foto de sus imágenes y vídeos. "Es un profesor brillante, no solo por su forma de desglosar movimientos complejos, sino también por su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque reflexivo sobre el aspecto psicológico de este deporte", añadió.
"Entrenar es una parte esencial de mi vida"
Page siempre ha hablado abiertamente sobre su proceso, hasta llegar a quitarse la camiseta con orgullo en verano. Tras someterse a una cirugía de pecho, el actor publicó una fotografía sin camiseta en 2023, bajo la que escribió: "La disforia solía ser especialmente intensa en verano. Sin capas, solo una camiseta —o con capas y sudando muchísimo—, mirando constantemente hacia abajo, reajustándome mi camiseta demasiado grande. Ahora se siente jodidamente bien tomar el sol".
Añadió también: "Nunca pensé que podría experimentar esto, la alegría que siento en mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que la atención sanitaria de afirmación de género me ha permitido y estoy deseando compartir más sobre mi trayectoria pronto".
Actualmente, Elliot está inmerso en la promoción de La Odisea, ambiciosa película de Christopher Nolan en la que el actor interpreta a Elpenor (Elpanor), un miembro joven de la tripulación de Ulises. Esta premiere nada tendrá que ver con el trabajo publicitario que tuvo que hacer Page cuando protagonizó Juno pues, según declaró en la revista Esquire, "estaba encerrado, vestido con tacones y todo el look: no estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie", dijo.
Y añadió: "Durante el rodaje de Inception (2010), prácticamente no podía dejar el hotel donde me hospedaba. Luché con la comida, la depresión intensa, la ansiedad y los ataques de pánico severos. No pude funcionar. Había días en que solo tenía una reunión y salía de mi casa para ir y tenía que regresar. Era incapaz de leer un guion. Leer es una de mis actividades favoritas, pero no podía leer ni un párrafo", confesó, para explicar lo mucho que le afectaba no sentirse identificado con su cuerpo.