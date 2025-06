Ibai Llanos alcanza un año de cambio físico. Nos hemos puesto en contacto con un experto para saber cómo ha afectado en su marca e imagen personal

"Marcas vinculadas a deporte, salud y bienestar han comenzado a asociarse con su figura, lo que multiplica su valor comercial", asegura

Compartir







Este 26 de junio, Ibai Llanos celebra un aniversario que va mucho más allá de una fecha. Hace justo un año, el streamer más influyente de España decidió poner en pausa las excusas y dar un radical giro a su vida. Por ello, la web de Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con el experto José Noblejas, que ha analizado su trasformación física en estos últimos 12 meses y cómo ha afectado en su marca e imagen personal.

El youtuber anunció su cambio físico a través de las redes: "Empieza mi cambio físico. He fallado 100 veces. Me da igual. Te caes y te levantas". A partir de ese momento, algo cambió. No solo en su cuerpo, sino también en su mente. "Lo que comenzó como un reto personal y de salud ha terminado siendo, también, un giro de alto impacto en su marca personal. Porque cuando tu cuerpo cambia, tu imagen cambia. Y cuando tu imagen cambia, tu marca evoluciona", sostiene el experto.

Su proceso

Ibai comenzó un viaje duro y lleno de obstáculos. Pero también uno lleno de logros que hoy lo tienen irreconocible. Se adentró en este proceso pesando 169 kilos, lidiando con problemas de salud que ya no podía ignorar. Usaba una máscara para dormir por la apnea del sueño, sufría dolores constantes de espalda y, como él mismo reconoció, se sentía estancado física y mentalmente.

Durante los primeros días, entrenaba con lo justo: ni una flexión, ni una sentadilla. Solo caminar y mover el cuerpo. Pero la constancia, esa palabra mágica, y los entrenamientos de su coach Valentín Colominas, hicieron el resto. En apenas 40 días, ya había perdido 25 kilos. Y lo más importante: por primera vez en años, dejó de usar la máquina de apnea para dormir. Nueve meses después de su transformación, en marzo, había perdido casi 60 kilos. Su objetivo: bajar de los 100 kilos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero Ibai no solo ha perdido peso. "Ha ganado autoridad, respeto y admiración. Su transformación ha sido coherente con su estilo: sin dramatismos, sin postureo, con cercanía y constancia. Lejos de explotar el discurso clásico del nuevo yo, ha mantenido su esencia: el humor, la humildad, la autocrítica. Y eso es clave: no ha vendido un personaje nuevo, ha potenciado el que ya era, algo que representa una jugada maestra de quien conoce perfectamente el entorno digital", aclara Noblejas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Si algo ha narrado también el bilbaíno durante este año es cómo se enfrentó a algo más complejo que el físico: su propia mente. En sus redes fue muy sincero sobre ello. Aseveró que el proceso era "mentalmente jodido", pero que nunca dejó de intentarlo.

El apoyo de sus seguidores

Sus más de 11 millones de seguidores en Instagram, otros 13 millones en YouTube y más de 22 millones en TikTok no han dejado de apoyarlo. Cada vídeo, cada post, cada logro, ha estado acompañado de miles de mensajes, trasladando a Llanos que se había convertido en una fuente de inspiración. De ahí que hiciera de este cambio algo público, para animar a los que se encuentran en la situación que él estaba hace un año.

Según nos cuenta el experto, "en términos de 'storytelling' ha hecho algo muy potente: convertir su evolución física en una historia compartida, que ha vivido con su audiencia en tiempo real. Cada entrenamiento, cada victoria, cada recaída… han formado parte de un relato que inspira sin imponer".

¿Qué ha conseguido?

Tal y como manifiesta el experto, Ibai ha ganado "credibilidad como referente del esfuerzo". "Siempre ha sido carismático, pero ahora suma un nuevo atributo a su marca: la disciplina. No es solo el tipo divertido que lo consigue todo sin despeinarse. Ahora también es el tipo que se compromete y cumple", consiguiendo así una "ampliación en su target".

De hecho, su cambio ha generado interés en audiencias que antes no lo seguían. "Ahora no solo conecta con 'gamers' o fans del entretenimiento online, sino también con públicos que buscan historias de superación, motivación o salud".

No es lo único que ha logrado. También ha conseguido potenciar su influencia comercial. "Marcas vinculadas a deporte, salud y bienestar han comenzado a asociarse con su figura. Su imagen transmite ahora estilo de vida y entretenimiento, lo que multiplica su valor comercial", nos traslada.

Pese a todo, Ibai no ha pretendido convertirse en 'influencer fitness', pero el impacto de su cambio ha sido "incluso mayor por eso". "Porque no ha vendido fórmulas mágicas, sino esfuerzo real. Su comunidad ha respondido con mensajes de apoyo, motivación e incluso réplicas: muchos seguidores han iniciado sus propios procesos gracias a su ejemplo", desliza a este medio Noblejas.

Además, ha logrado, de acuerdo al criterio del experto, algo muy valioso: normalizar el proceso. "Ha mostrado que hay días buenos y días malos, que no todo es épico ni 'instagrameable', y que el verdadero cambio no es solo físico, sino mental".

De este modo, lo que Ibai Llanos ha conseguido en este año va mucho más allá del peso perdido. "Ha reafirmado su liderazgo, ha expandido su influencia y ha demostrado que evolucionar no implica dejar de ser uno mismo. Su transformación física ha sido, en realidad, una evolución de marca en estado puro: coherente, humana y potente", sentencia.