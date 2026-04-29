La cantante siempre ha sido extremadamente reservada con su esfera privada y declina pronunciarse sobre la relación con su padre biológico

José Carlos Corradini sostiene que sobrevive con apenas 300 euros al mes y reclama una ayuda económica a la artista

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La delicada situación personal y económica del padre biológico de Chenoa ha vuelto a colocar en el foco uno de las aspectos más desconocidos y polémicos de la cantante. José Carlos Corradini, que reside actualmente en un centro geriátrico en Buenos Aires tras no poder afrontar un alquiler, ha arremetido de nuevo contra su hija, coincidiendo con su 72 cumpleaños, y ha lanzado unas duras declaraciones sobre la nula relación que mantiene con ella.

Tal y como ha explicado a 'La Razón' este miércoles, 29 de abril, ha pasado el día acompañado únicamente por algunos compañeros del centro, lejos de una felicitación o una llamada por parte de la compositora en esta fecha señalada, dejando claro que su distancia es total desde hace años.

Además, ha querido hablar de su precaria economía. El padre de la artista sostiene que sobrevive con apenas 300 euros al mes y desliza que una ayuda mínima por parte de su hija le cambiaría la vida. "Yo no le pido grandes cantidades de dinero, pero con que apenas me enviara cien o doscientos euros mensuales mi vida mejoraría muchísimo", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que esa cantidad es "una fruslería insignificante" para ella, mientras que a él "me resolvería muchos problemas".

La situación actual de Corradini sería especialmente complicada. Según se ha conocido, terminó en ese centro al verse incapaz de seguir pagando una vivienda y ante el riesgo real de quedarse en la calle. Él mismo ha reconocido ahora que, dentro de la dureza del momento, al menos allí tiene techo y comida: "Todo es mejor que dormir en la calle".

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Finalmente, ha querido dejar claro que no es una persona "que busque el lujo", y que uno de sus deseos es que su hija "sepa que la quiero desde miles de kilómetros de distancia, porque es sangre de mi sangre. Es muy triste acabar así".

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La nula relación de Chenoa con su padre biológico

Para entender esta ruptura total entre Corradini y la intérprete de 'Cuando tú vas' hay que remontarse muchos años atrás. Cuando la cantante apenas tenía un año de vida, sus progenitores se separaron, y su padre biológico la abandonó junto a su madre, Patricia Falomir, y su hermano, Sebas, dejándoles en una situación de pobreza y obligándoles a mudarse a España en busca de una mejor vida.

Chenoa se crio en España sin tener contacto alguno con su padre biológico. De hecho, siempre ha cosiderado que su figura paterna era la pareja de su progenitora, Juan Antonio Marino.

Apenas se vieron en dos ocasiones durante su juventud, pero todo cambió tras el salto a la fama de la cantante. Desde entonces, José Carlos ha protagonizado numerosas apariciones en medios de comunicación reclamando a Chenoa afecto y dinero.

En 2022, 'Socialité' se puso en contacto con el argetino, quien quiso trasladar al programa de Telecinco cómo era su vida. "Ella sabe perfectamente que tiene un padre biológico en Argentina que se está muriendo de hambre y está en situación de calle. Lo que necesito es poder darme una ducha por día. Voy a cumplir 69 años y tengo que salir todos los días a buscar esa plata para poder comer".

Hace tres décadas que Corradini y la artista no se ven, y ella declina pronunciarse públicamente sobre esta cuestión. Siempre ha sido extremadamente reservada con su esfera privada y especialmente cuidadosa con todo lo relacionado con su familia.