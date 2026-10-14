Russell Brand está acusado de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, cometidos contra seis mujeres

La investigación contra el actor y exmarido de Katy Perry, comenzó dos años antes a raíz de varias denuncias difundidas en medios de comunicación

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El actor y humorista inglés Russell Brand ha llegado este lunes al tribunal de Southwark, en el sur de Londres, para el comienzo del juicio por supuestos delitos sexuales, que él ha negado. Brand, de 51 años, está acusado de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, cometidos contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

Vestido con un traje gris, camisa blanca desabrochada con un pañuelo marrón al cuello, botas marrones y gafas de sol, el actor ha llegado al edificio judicial acompañado por su esposa, Laura Gallacher.

Una vez dentro, el actor y su equipo legal fueron llevados a una sala privada cercana al lugar donde se celebrará el juicio. Dicho proceso legal podría prolongarse diez semanas.

La investigación contra el actor de Hollywood comenzó en 2023

Fue en abril de 2025 cuando el exmarido de la cantante estadounidense Katy Perry fue acusado de cinco delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres en el Reino Unido, una investigación que comenzó dos años antes a raíz de varias denuncias difundidas en medios de comunicación. En diciembre de ese mismo año, Brand cuando fue acusado de dos delitos más.

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Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los pasados años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas relacionados con Gran Hermano hasta llegar a dar el salto a Hollywood. También ha puesto voz al personaje doctor Joseph Nefario en 'Gru, mi villano favorito', así como al personaje de Creek en 'Trolls'.