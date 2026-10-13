El robot humanoide es propiedad de uno de los jóvenes investigados por supuesta agresión sexual a una menor

La policía de Colonia cree que los jóvenes, uno de 16 años y otros de 19 controlaban el robot y valoran cargos por acoso sexual

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La Policía de Colonia, en Alemania, investiga a dos jóvenes que presuntamente utilizaron un robot humanoide para agredir sexualmente a una adolescente de 16 años y transmitirlo en tiempo real a través de redes sociales. La unidad de investigación criminal de esa ciudad valora si el propietario del robot, de 16 años, y su cómplice de 19 habrían cometido un delito.

El incidente ha ocurrido este domingo por la noche en las proximidades de un restaurante de comida rápida en esa ciudad. La víctima se encontraba con dos amigas cuando el robot se acercó y ante la curiosidad de la chica supuestamente la toqueteó por detrás y realizó movimientos contra su trasero, según ha informado la Policía de Colonia.

El video de lo ocurrido, que circula en TikTok, muestra el robot humanoide—de color rojo y dorado, de 1,20 metros de altura— aproximándose a la joven por detrás. La menor, después de ver lo que hacía gritó y se alejó del lugar, aunque todo quedó grabado.

Los dos sospechosos, detrás de esta agresión, la grabaron y retransmitieron en directo por redes sociales comentando en tiempo real lo que hacían, según el comunicado oficial de las autoridades.

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El menor de los dos, de 16 años, sería el propietario del robot humanoide rojo y dorado —con una estética similar al personaje de Iron Man, según el diario alemán Die Zeit.

La investigación policial tendrá que determinar si la acción del robot fue dirigida deliberadamente por los jóvenes o si este operaba de manera autónoma y si esta es constitutiva de delito.

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La policía localizó a los dos sospechosos cerca del lugar de los hechos poco después del incidente y revisó el vehículo en el que se encontraban, donde hallaron el robot escondido en el maletero.

Los agentes también se incautaron dos teléfonos móviles propiedad de ambos jóvenes, que están siendo investigados, aunque no se ha informado sobre su detención formal.