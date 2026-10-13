La formación señala que la decisión se adopta "tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del PP, que han presentado sendas denuncias" contra él

El PSOE denuncia ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, por acoso sexual, malversación y tráfico de influencias

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AlgecirasEl Partido Popular de Cádiz ha pedido la dimisión al exsenador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por dos militantes del partido por agresión sexual. Además, la formación ha dado instrucciones a los concejales del grupo municipal popular para que retiren su apoyo al regidor.

A través de una nota de prensa, el PP de Cádiz indica, concretamente, que en caso de que el alcalde de Algeciras no presente su dimisión, el grupo de 15 concejales populares "promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras".

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El PP de Cádiz insta a retirar el apoyo al alcalde de Algeciras tras las últimas denuncias de agresión sexual

Sobre él ya había denuncias previas, pero en las últimas horas el PP apunta que ha cambiado todo porque han recibido dos nuevos testimonios: dos nuevos casos de dos mujeres afiliadas al PP que aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del alcalde de Algeciras.

Ante la situación, la dirección provincial ha exigido a todos los concejales retirarle el apoyo y, además, ayer mismo, 12 de los 15 firmaron una petición para que él abandone su cargo.

A ese respecto, el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, mantuvo una reunión con los concejales que han apoyado a Landaluce como alcalde después de que éste abandonara su militancia en el partido tras una denuncia anterior del PSOE por presuntos acosos sexuales a dos ediles del partido que fue archivada.

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En esa reunión, el líder provincial informó a los ediles de los testimonios de las dos militantes y les dio la citada instrucción expresa de retirar el apoyo al alcalde, solicitar su dimisión y renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, en el caso de que el regidor se niegue a dimitir.

"A los ediles que no hayan apoyado la propuesta se les abrirá un expediente interno", les advirtió.

Las denuncias contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por agresión sexual

Esta decisión se adopta "tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del PP, que han presentado sendas denuncias contra Landaluce por supuesta agresión sexual. Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde", ha señalado el PP de Cádiz.

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Una de las denuncias de las dos militantes trascendió a la prensa la semana pasada. En ella relataba concretamente dos agresiones sexuales en un escrito dirigido al Tribunal Supremo.

Al hacerse pública, Landaluce lanzó en sus redes un vídeo en el que insistía en su inocencia y alertaba de que no dimitiría y de sus intenciones de presentarse a las próximas elecciones municipales.

Por su parte, el PP de Cádiz ha asegurado que tuvo conocimiento de ello "a través de los medios de comunicación" y no ha tenido información hasta este lunes, tras lo que "se ha atendido, apoyado y asistido también a esta afiliada".

La otra denuncia ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, "a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica", según sostienen.

"Ante esta situación y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras", han añadido.

En la última denuncia, la segunda militante del PP que ha señalado al alcalde por agresión sexual, apunta que el pasado 10 de julio acudió a la Alcaldía para un asunto de trabajo, siendo entonces cuando el regidor, que supo que estaba allí, le hizo pasar a su despacho. Allí, con la intención de hablar sobre una cuestión que afectaba a una tercera persona, Landaluce, que además es médico de profesión, supuestamente se interesó por unos lunares que la joven tenía en el pecho, tras lo cual se acercó a ella y, según denuncia y tal y como recoge El Mundo, le metió la mano debajo de su camiseta, manoseándole los senos.

En esa situación, la denunciante ha señalado que quedó en estado de shock, paralizada, siendo que hubo de darse de baja y recibir atención psicológica posteriormente, con la situación agravándose.

Por eso, finalmente, tras hablar con el PP de Cádiz conocer que ya se había abierto una investigación sobre él por una presunta agresión sexual previa a otra mujer, presentó denuncia ante la Justicia, describiendo “una intromisión corporal de naturaleza sexual no solicitada ni consentida, producida en el despacho oficial del alcalde y acompañada de una apariencia de preocupación sanitaria".

Respecto a la otra denuncia, la otra militante denunció haber sido agredida sexualmente por Landaluce en dos ocasiones: una en el centro médico que dirige, en 2020, y otra en el Ayuntamiento, en 2021.