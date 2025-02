La actriz estudió Danza en Madrid y Arte Dramático en Málaga, tuvo un hijo y pasó de la alfombra roja a vivir en un banco en la calle, situación que se conoció hace poco más de un año. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine", aseguró entonces en una entrevista con la revista 'Semana'. "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", contó Mónica Cervera.