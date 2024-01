Mónica Cervera, la actriz de 'Crimen Ferpecto' y 'La que se avecina' vive en un banco de la calle, en Marbella

View this post on Instagram

A sus 48 años, la actriz vive actualmente en un parque, desde el que ha publicado algunas fotografías de su cuenta de Instagram. A pesar de estar atravesando un clarísimo bache en su vida personal y profesional, le ha asegurado a la revista que no necesita "nada de nadie" y que no tienen intención de retomar su carrera cinematográfica. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", ha declarado.