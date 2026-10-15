"Estábamos aburridos, queríamos hacer algo loco, fuimos nosotros, queríamos dar un bastonazo", dicen los menores.

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"Estábamos aburridos, queríamos hacer algo loco, fuimos nosotros, queríamos dar un bastonazo". Son los testimonios de los dos menores, de 17 y 16 años, que han sido detenidos en Italia y a los que se les imputa dos delitos de intento de homicidio y lesiones tras dejar en estado crítico al actor Davide Iacopini. No fue el único agredido durante una tarde 'loca', pero sí el más grave.

El joven de 17 años, residente en Monteverde, es hijo de un carabinero. El de 16 años reside en Testaccio. Ambos ha admitido haber golpeado a las víctimas y será trasladado al centro de detención de menores de Casal del Marmo. Ambos tenían un antecedente por un robo cometido en común.

Según las declaraciones prestadas ante los carabinieri, la noche del 4 de octubre celebraban el cumpleaños de uno de ellos. Para celebrarlo querían "hacer algo loco" y comenzaron a atacar a peatones, ciclistas y usuarios de monopatín. En total nada menos que ocho personas resultaron agredidas. Las agresiones se produjeron durante la noche del 4 y la del 5 de octubre en Monteverde y zonas cercanas, entre ellas el puente Testaccio.

Así fueron cazados los menores

El vehículo utilizado, un minicar negro diésel, fue localizado gracias a detalles distintivos: una pegatina con una serpiente roja en el capó y una bombilla roja que iluminaba la matrícula. Un mecánico que había instalado esos elementos aportó la información clave a los investigadores. El 7 de octubre un abogado había denunciado el robo de un vehículo similar.

El minicar fue incautado durante la noche del 13 al 14 de octubre frente a la vivienda de uno de los jóvenes por efectivos de la compañía de Carabinieri San Pietro y agentes de la Policía Local, bajo la coordinación del fiscal adjunto Giuseppe Cascini y del fiscal Ambrogio Cassiani.

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Las pesquisas se apoyaron en el análisis de numerosas cámaras de videovigilancia de la zona, en el trabajo de las secciones de ciberinvestigación y pericia técnico-científica de la Unidad de Investigación y del RIS de Roma, y en indicios materiales como un sombrero perdido por uno de los agresores cerca del puente Testaccio.

Las imágenes han identificado a los dos jóvenes. El de 17 años, que conducía el minicar, y otro de 16 años, que viajaba como pasajero.

Davide Iacopini sufrió un grave traumatismo craneal

Davide Iacopini, actor italiano de 42 años, fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Camillo de Roma, donde ingresó tras sufrir un grave traumatismo craneal.

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Iacopini circulaba en monopatín eléctrico por vía Anton Giulio Barrili cuando recibió una patada lanzada desde el interior de un minicar negro. El golpe lo desestabilizó y lo hizo chocar con violencia contra un vehículo estacionado. Esa misma noche fue sometido a una primera intervención neuroquirúrgica. En la madrugada del viernes 9 de octubre se le practicó una segunda operación, que el hospital comunicó como "perfectamente conseguida". El actor sigue bajo vigilancia intensiva. Los dos menores se muestran arrepentidos por las consecuencias de sus actos.

Iacopini es conocido, entre otros trabajos, por su participación en la serie Suburra y Maschi veri, la versión italiana de Machos Alfa. Su estado continúa siendo objeto de seguimiento médico intensivo mientras avanza el proceso judicial contra los dos menores.