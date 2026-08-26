Los duques de Sussex están a punto de aterrizar en suelo británico tras seis años viviendo en Estados Unidos

El acuerdo del príncipe Harry con Buckingham para "evitar conflictos" con Carlos III, Guillermo y Kate Middleton ante su vuelta a Reino Unido

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El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una mudanza inminente. Y es que la familia Sussex estaría ya terminando de hacer las maletas en su residencia de Montecito para regresar a suelo británico.

Tal y como revela Alison Boshoff en el 'Daily Mail', el hijo del rey Carlos III llegará en las próximas horas, apenas unos días después de que trascendiera públicamente que la pareja había decidido dar un paso que, durante años, parecía prácticamente descartado: volver a instalarse en Reino Unido con sus hijos.

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La noticia ha provocado un revuelo mediático por las circunstancias que rodean el regreso y, sobre todo, por lo que supone para la vida de los pequeños Archie y Lilibet. Según explica el tabloide británico, el plan de Harry contempla permanecer en el país durante al menos los próximos 12 o 15 años, coincidiendo con una etapa fundamental en la educación de sus hijos.

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Cuándo llegan a Reino Unido

La 'BBC News' ha adelantado que el matrimonio tiene previsto llegar este miércoles, 26 de agosto, a Reino Unido en un vuelo privado procedente de California.

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Al mismo tiempo, 'Daily Mail' bajara otra opción, y sitúa que lo hará en las próximas horas, a más tardar este fin de semana, entre el 29 y el 30 de agosto.

Pese a todo, parece claro que el traslado no llega de imprevisto. El pasado mes de julio ya se había informado de que Harry estaba estudiando seriamente la posibilidad de regresar a Reino Unido. Entonces la información fue recibida con muchas dudas, pero ahora el escenario se ha precipitado.

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La clave estaría en una cuestión muy concreta: la educación de Archie y Lilibet. La experta en realeza sostiene que Harry lleva años "convencido" de que sus hijos deberían recibir una educación británica. Durante el último año, esa posibilidad habría pasado de ser una alternativa a la realidad. La pareja habría solicitado información de distintos colegios, recibido folletos y hablado incluso con responsables de centros educativos.

"Meghan conoce las opiniones de Harry y lleva años hablando con él sobre cómo criarán a los niños. No es algo repentino", ha afirmado una amiga citada por el periódico.

El colegio de Archie y Lilibet, en los Cotswolds

El centro educativo elegido estaría situado en los Cotswolds o en sus inmediaciones, una zona rural del suroeste de Inglaterra que en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares preferidos de numerosas celebridades británicas, entre otras, David y Victoria Beckham.

Ese detalle es clave, porque también refleja dónde estaría buscando la familia su nueva residencia: una casa de campo en la zona con un presupuesto de alrededor de 8 millones de libras, una cifra que permitiría a los Sussex disponer de una propiedad de grandes dimensiones y mantener un alto nivel de privacidad, al mismo tiempo que estarían cerca del colegio de sus hijos.

Archie comenzaría en septiembre su nueva etapa educativa en un prestigioso colegio privado de los Cotswolds o de las proximidades. Lo haría como "alumno interno de día", una modalidad que permite al estudiante permanecer en el centro durante una jornada más larga y participar en actividades después de las clases, pero regresar a casa para dormir.

Su hermana Lilibet acudiría al mismo centro, aunque en su caso se incorporaría a la sección de infantil o preescolar.

Según 'Daily Mail', tanto el monarca británico como el príncipe Guillermo conocía desde hacía tiempo esta intención. "El rey lleva tiempo al tanto de lo que Harry quería, y durante su visita en julio supo que estaban buscando colegios. Guillermo también lo sabía desde hace unos seis meses. No cabe duda de que nadie se ha visto sorprendido", ha indicado una persona próxima al duque.

El objetivo no sería recuperar su vida vinculada a la institución monárquica. Todo lo contrario: las fuentes consultadas insisten en que Harry no estaría regresando para recuperar protagonismo dentro de la familia real.

"No tiene ningún anhelo de estatus real ni de compromisos con la realeza. No se trata de eso. Él, en concreto, no quiere eso", ha explicado una fuente. El motivo, según esta versión, sería mucho más familiar.

Un plan de 15 años en Reino Unido

La intención de Harry sería permanecer en Reino Unido durante casi toda la infancia y adolescencia de sus hijos. Uno de sus amigos ha señalado que el duque de Sussex calcula que estará allí "durante los próximos 12 o 15 años, como mínimo".

La idea sería significativa porque Archie tiene actualmente siete años y Lilibet cinco. El regreso, por tanto, coincidiría con toda la etapa escolar de ambos.

"Se considera un padre a tiempo completo y estará presente para ellos, pasando todos los sábados viendo a Archie jugar al rugby. Ese es su plan", ha añadido la fuente.

La misma persona describe a Harry y Meghan como padres "implicados" y pone como ejemplo las normas que tendrían en casa: "Son de los que les dicen a sus hijos: 'Nada de tablets en la mesa'".

En ese planteamiento, Harry asumiría gran parte de la vida cotidiana de los niños en Reino Unido, mientras Meghan mantendría una actividad profesional mucho más vinculada a Estados Unidos.

El plan contempla, además, que el nieto de la reina Isabel II permanezca allí como principal responsable del día a día de sus hijos, mientras Meghan viajará regularmente entre Reino Unido y Estados Unidos.

La razón es evidente: gran parte de sus negocios continúa estando vinculada a California. La empresa de Meghan mantiene su actividad alrededor de productos asociados al estilo de vida californiano, mientras que Archewell Productions, la productora de los Sussex, tiene su base en Los Ángeles y continúa desarrollando proyectos audiovisuales.

Por ello, el regreso a Reino Unido no supondría para Meghan abandonar Montecito. Más bien implicaría una vida dividida entre ambos países.

Al mismo tiempo, el duque continuaría desarrollando en Reino Unido parte de las actividades benéficas y los compromisos que ha mantenido durante los años posteriores al 'Megxit'.