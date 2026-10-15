Claudia Barraso 15 OCT 2026 - 18:09h.

Tana Rivera ha cancelado su cumpleaños dos días antes de su celebración en la finca de Roca Rey

Tana Rivera y el torero Roca Rey rompen tras seis meses de relación y recientes rumores de boda: los motivos

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Tana Rivera no está pasando por su mejor momento o eso es lo que dicen los rumores sobre su posible ruptura con el torero Roca Rey. Aún así, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo tenía pensado celebrar sus 27 años este viernes 16 de septiembre, pero parece que ha cambiado de idea.

Con menos de un año de relación, la pareja habría terminado la relación tras una fuerte discusión, según ha confirmado el medio ‘Hola! Algo que ha hecho que Tana cambie sus planes para su fiesta de cumpleaños, ya que hasta ahora tenía pensado celebrarlo el sábado en la finca Sevilla Andrés Roca Rey, juntando a 60 personas entre amigos y familiares.

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La temática de la fiesta habría sido recrear unos Sanfermines, pero la protagonista del día habría avisado a todos sus seres queridos de la cancelación del plan a través del grupo de WhatsApp. Y aunque Tana lo tenía todo preparado, hasta un 'dresscode' que imitaba al de la fiesta de Pamplona, parece que no se encuentra con ánimos de celebrarlo y quizás quiera algo más íntimo rodeada de su familia en momentos tan duros como los que atraviesa.

La finca donde iba a celebrar su cumpleaños es del torero

Además, el escenario de la celebración era en la finca sevillana propiedad de Andrés Roca Rey y si la ruptura es real, no procedería hacer una fiesta de cumpleaños en mitad de una separación. Tana fue grabada hace apenas un día caminando por las calles de Madrid, pero ante la pregunta de los periodistas acerca de su relación con el torero, prefirió no confesar nada: “No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada”.

Sin embargo, tenía un gesto relajado, despreocupado y no parecía estar triste, de hecho, sí que confirmó ante la prensa lo contrario: “Yo estoy muy bien, sí, la verdad”, pero volviendo a evitar responder a la pregunta que todos quieren saber sobre si continúa o no su relación con Roca Rey.