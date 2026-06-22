Tana Rivera confirma con una foto su relación con Roca Rey: bañándose en el mar y muy acaramelados

La influencer ha compartido una instantánea en su perfil de las redes sociales junto al torero que no ha pasado desapercibida

Novedades sobre la relación entre Tana Rivera y el torero Roca Rey: pasaron una noche juntos en el palacio de Liria

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Tana Rivera ha dado el paso definitivo para confirmar públicamente lo que era un secreto a voces: su relación con el torero Roca Rey. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha compartido una fotografía en sus redes sociales en la que aparece disfrutando de un baño en el mar junto al diestro que ha terminado por disipar cualquier duda sobre su romance.

La instantánea muestra a la pareja relajada, sonriente, besándose y muy unida en el agua. No se trata de una imagel cualquiera: supone la confirmación oficial de una historia de amor que llevaba meses ocupando titulares en la prensa del corazón.

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La publicación adquiere aún más relevancia porque Rivera siempre se ha caracterizado por proteger celosamente su vida privada y evitar exponer sus relaciones sentimentales. Precisamente por eso, el gesto ha sido interpretado como una auténtica declaración pública de amor.

Su historia de amor

La relación entre ambos comenzó a sonar con fuerza a principios de primavera. Aunque compartían amistades y coincidían desde hacía años en los círculos sociales de Sevilla y Madrid, fue durante los meses previos a la Semana Santa cuando la amistad habría evolucionado hacia algo más.

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Por aquel entonces, su entorno aseguró que estaban iniciando una relación discreta, intentando mantenerse alejados del foco mediático.

Las primeras pistas llegaron a través de reuniones con amigos comunes y encuentros privados en los que ambos fueron vistos compartiendo tiempo juntos.

Una fotografía tomada en el cumpleaños de Pablo Castellano, marido de María Pombo, despertó las sospechas iniciales al mostrar una evidente cercanía entre ellos. Poco después, Tana comenzó a acudir a varias citas profesionales del torero, alimentando aún más los rumores.

Con el paso de las semanas, la pareja fue dejando atrás la discreción inicial. Las cámaras les captaron paseando por Madrid de la mano, intercambiando sonrisas y gestos de complicidad. Aquellas fotografías mostraban a una pareja cómoda, feliz y ajena a las miradas, algo que llamó especialmente la atención por la naturalidad con la que se comportaban.

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La situación dio un paso más cuando ambos acudieron juntos a la tradicional corrida del Corpus Christi en la Real Maestranza de Sevilla. Fue su primera gran aparición pública como pareja y, aunque evitaron hacer declaraciones sobre su romance, las imágenes hablaban por sí solas. Incluso Francisco Rivera dejó claro entonces que apoyaba plenamente la felicidad de su hija.

Pero, sin duda, uno de los episodios que más consolidó la relación fue la grave cogida sufrida por Rey durante la Feria de Abril de Sevilla. En aquellos momentos, Tana permaneció muy pendiente de la evolución del torero y se convirtió en uno de sus principales apoyos.

Ahora, la imagen compartida por la propia Tana Rivera supone el paso más importante hasta la fecha, porque es ella misma quien decide mostrar al mundo la verdad sobre su vida sentimental y su situación actual.