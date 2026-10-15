Celia Molina 15 OCT 2026 - 16:12h.

La influencer y el futbolista han dado la bienvenida a Copito y Coco, los dos perritos que van a criar en común como pareja

Inés García, la novia de Lamine Yamal, muy agobiada por sus problemas para dormir: "Nada me relaja, es horrible"

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Después de haber acudido al centro canino Nova Belle Cam, en Sant Joan de les Abadeses, Cataluña, y de llevar un tiempo esperando su llegada, Lamine Yamal y su novia, la influencer Inés García, por fin han dado la bienvenida a sus dos cachorritos.

Ellos mismos publicaron, a través de sus redes sociales, cómo fue el proceso de su compra y la asignación de los dos nombres que han elegido para los dos nuevos miembros de su familia: Coco y Copito.

Fue el centro canino quien confirmó que esta pareja, que no ha parado de hacerse demostraciones de amor desde que confirmaron su noviazgo durante el Mundial de Fútbol, se había trasladado hasta allí para conocer a los perritos: "¡Visita inesperada! Muy contentos de pasar una tarde divertida enseñando nuestros Golden Retriever a Inés García y Lamine Yamal. Gracias por confiar en nosotros, deseamos que pronto podáis disfrutar de vuestros niños", publicaron en la red.

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"Están todo el día pegados a nosotros"

Y, desde entonces, la influencer ha estado preparando su casa para recibir al macho y la hembra que criará junto a Lamine Yamal, como muestra del compromiso que ambos mantienen en su relación.

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Hace pocos días, publicó una fotografía de las dos camitas grises, con sus nombres bordados en azul (para el macho) y en rosa (para la hembra), así como los juguetes y el comedero con el que se alimentarán. "Cuestión de tiempo", añadió a la publicación.

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"Ya tenemos a estos dos monstruitos en casa"

Y, ahora, ha dado por fin la gran noticia: "Ya tenemos a estos dos monstruitos en casa. Copito y Coco. Los dos son Golden Retriever, son muy cachorritos y súper inquietos pero están todo el día pegado a nosotros. Esto era un sueño para mí y estoy enamorada de mis tres amores", ha declarado a Inés, junto a las primeras imágenes de sus cachorros en la casa que comparte con Lamine.

En las instantáneas, se puede ver a los animales jugando, durmiendo y posando para la cámara, mientras su orgullosa mamá presume de ellos. Una alegría que reduce un poco el estrés que la influencer ha sufrido en los últimos días, en los que ha dejado de seguir a VOX por las críticas que ha recibido en las redes sociales.

En su Instagram, la creadora de contenido publicó hace poco un carrusel sobre los últimos acontecimientos de su vida. Además de salir - tanto ella como Yamal - posando con sus nuevos y adorables perritos, también mostró imágenes de las idílicas 24 horas que pasó junto a su pareja en París y lo emocionante que fue para ella asistir, con un vestido de Carolina Herrera, a la semana de la moda de Nueva York.