Tana Rivera y el torero Roca Rey rompen tras seis meses de relación y recientes rumores de boda: los motivos

Celia Molina 14 OCT 2026 - 10:48h.

'Vanitatis' ha confirmado la ruptura entre la hija de Fran Rivera y el torero peruano seis meses después de hacer pública su relación

El origen de la mala relación entre Francisco y Cayetano Rivera: el punto de inflexión que les distanció

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Tras los rumores de boda que surgieron hace escasas dos semanas, Tana Rivera y Roca Rey han roto su relación de pareja, según la revista 'Vanitatis'. Este medio asegura que habría sido el torero peruano el que habría tomado la decisión, al verse "sobrepasado" por lo rápido que estaba yendo su noviazgo en un momento en el que querría centrar sus energías en su carrera profesional.

Según 'Vanitatis', la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no se esperaba la ruptura y, tal y como desvela el portal, no se la habría tomado demasiado bien porque en estos seis meses juntos "se ha entregado completamente a esta relación" y cada vez pasaba más tiempo en la finca que el diestro posee en Sevilla.

Su separación, además, ha tenido lugar pocos días antes de que Tana cumpla los 27 años - el próximo 16 de octubre - y de que Roca Rey también haga lo propio el día 21, que cumplirá 30.

Sin embargo, y aunque la periodista Pilar Vidal afirma que la decisión de Roca Rey sería firme y no habría vuelta atrás, y que Tana no lo estaría pasando bien y se estaría refugiando en su familia, sus amigos y su trabajo, la revista '¡Hola!' ha afirmado que no se trataría de una ruptura definitiva, sino de una "crisis motivada por una fuerte discusión que habría tenido lugar hace unos días".

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Su entorno espera que haya una reconciliación

Fue el pasado mes de abril, justo después de Semana Santa, cuando Tana y el torero confirmaron su romance, viviendo ella poco después la primera cogida del peruano en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, donde sufrió una grave cornada en el muslo derecho. Su padre, Fran Rivera, al hacerse pública su relación, ya dijo lo dura que sería para su hija la vida junto a un diestro:

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Roca Rey ha celebrado su fin de temporada 2026

"Y además de un torero como Andrés. Hombre, la vida de un torero no es fácil. La vida de un torero es dura, es muy sacrificada y luego el riesgo que conlleva salir a la plaza. No es una vida fácil. Ella la conoce perfectamente, sabe lo que hay", apuntó.

Fieles a la discreción con la que han vivido su intensa historia de amor, ni la nieta de Carmen Ordóñez ni el peruano se han pronunciado por el momento -y quienes les conocen bien están convencidos de que no van a hacerlo, al igual que nunca se han manifestado sobre sus sentimientos ni sobre los rumores de boda que les rodearon hace unos días-, y su entorno apuesta porque su amor es "tan especial" que este bache en su relación no solo terminará en una reconciliación, sino que servirá para fortalecerles, según resalta Europa Press.

En su cuenta de Instagram, Rey sólo se ha pronunciado sobre su fin de temporada en Valencia, publicando una foto en la que sus fans le llevan en volandas. "Valencia y un fin de temporada española especial. Gracias 2026", ha escrito, sin añadir ningún dato sobre su situación sentimental.