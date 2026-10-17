Fiesta 17 OCT 2026 - 17:14h.

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La semana pasada, Chari Lojo y Agustín Redondo visitaron el plató de 'Fiesta' para dar algunas pinceladas de su boda y confesarnos que chocaban en algunos aspectos a la hora de organizar este gran día. La exconcursante de 'Gran Hermano 12' y 'GH VIP' y el que fuese uno de los participantes más descarados de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se han casado este sábado en Chiclana (Cádiz) y el programa presentado por Emma García ha podido estar allí para conocer todos los detalles de este enlace y hablar con los novios.

Los detalles de la boda de Chari Lojo y Agustín Redondo

300 metros de tela y muchas flores (hortensias, rosas y paniculatas) decoran la entrada de la iglesia en la que se van a casar Chari y Agus. La pareja, que se conoció en los platós de televisión hace muchos años, no comenzó su relación hasta muchos años después, cuando coincidieron trabajando como funcionarios de prisiones en la misma cárcel. El novio ha llegado en un coche de alta gama mientras que la novia, y para sorpresa de Agustín, pues lo desconocía, ha llegado en coche de caballos. 'Fiesta' ha vivido en directo la llegada de Chari a la iglesia en la que ha lucido su vestido de novia.

El vestido de novia de Chari Lojo y las lágrimas del novio

La novia ha llegado tan solo nueve minutos tarde a su cita con Agustín y todos sus invitados. El vestido que ha lucido la exparticipante de 'GH' es con corpiño, palabra de honor, corte sirena y un largo velo: "Es muy elegante, pero con un corte mío", confesaba ella misma horas antes a las cámaras del programa. Además, ha desvelado que van en busca del niño "desde esta misma noche". Nada más verla entrar en la iglesia, el exparticipante de 'MYHYV' ha roto a llorar, algo que ella esperaba.

Sigue en directo 'Fiesta' para seguir los detalles de la boda de Chari y Agustín