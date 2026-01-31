Carlos Otero 31 ENE 2026 - 09:00h.

Se conocieron en 2015 pero la exconcursante de 'GH' no mostró interés en Agus porque lo vio muy joven

Chari Lojo se declara por primera vez a Agustín Redondo, su novio

Compartir







Este año tendremos una boda cien por cien Outdoor. La exconcursante de 'Gran Hermano 12' y 'GH VIP', Chari Lojo, y Agustín Redondo, expretendiente de Steisy en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', han anunciado su compromiso. La suya es una historia de amor peculiar en la que las oposiciones a funcionario del Estado actuaron como un inesperado Cupido.

La cárcel unió sus caminos

El suyo es un "sí, quiero" que llega después de una relación consolidada con el paso de los años. Chari Lojo y Agus Redondo coincidieron por primera vez en Telecinco hace más de una década, cuando ella acababa de salir de 'GH VIP' y él participaba como pretendiente. En su momento, Chari pensaba que Agustín —siete años menor que ella— "era un yogurín". "Nos presentaron y yo le tiré los tejos, pero me rechazó porque decía que era muy pequeño para mí", recuerda él entre risas.

El destino quiso volver a cruzarlos años después. Ambos son ahora funcionarios y cuentan que su historia surgió de manera totalmente inesperada: "Coincidimos en la misma oposición, en el mismo trabajo y en el mismo centro penitenciario", explicaba Chari en el programa 'Fiesta'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según relatan, se conocieron en el primer examen de la oposición, ambos suspendieron, y tiempo después terminaron destinados a la misma prisión en Ceuta. "Siempre decimos en broma que nos unió la cárcel, y la gente siempre nos pregunta por ello", comentan.

Tuvieron una crisis en 2022

Empezaron a salir a finales de 2018 y, aunque nunca lo ocultaron, siempre han sido muy discretos. Tras la pandemia, en 2021, dieron un paso importante: oficializaron su relación y se fueron a vivir juntos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En 2022 atravesaron una crisis, tal y como confirmó la propia Chari en una entrevista exclusiva con Outdoor. "Actualmente estoy soltera. He estado algo más de tres años con Agustín. Yo creo que no hay hombre que me aguante", declaró entonces. A pesar de encontrarse inmersa en una ruptura temporal, la exconcursante no dudó en elogiar a su pareja: "Agustín es un chico espectacular. Es muy bueno, pero tiene una mentalidad un poco más antigua y quizás ahora no era lo que necesitaba".

Según contó, ella fue la que decidió tomar la iniciativa. "En un arrebato de esos en el que discutíamos por temas de redes sociales, decidí llevármelo todo de la casa donde vivíamos juntos, en principio para que reaccionara, pero al final la cosa se alargó y se hizo mas grande y decidí estar sola", explicó.

Les ofrecieron acudir a 'LIDLT'

Muy emocionados, Chari y Agus reconocen que ya están inmersos en los preparativos de su boda, un proyecto que les hace muchísima ilusión, aunque también admite que no está siendo sencillo organizarlo. Aún no tienen una fecha cerrada, pero sí un detalle seguro: celebrarán el enlace en sábado y después del verano. Sí tienen cerrados algunos detalles como la fotógrafa que se encargará del reportaje gráfico del evento, para quien ya han posado.

Aunque no descartan volver a la televisión de forma puntual, ambos están muy satisfechos con su estabilidad profesional. Chari ha sido jefa de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta y Agus, ingeniero civil de formación, ha ocupado un puesto de jefe de sección en el Área de Trabajo de esa misma institución.

La pareja también reveló que recibieron una oferta para participar en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', pero decidieron rechazarla. "La oferta económica no era la que esperábamos, porque ahora mismo gano el doble. Además de la experiencia, me tiene que salir rentable", explicó Chari.