La asombrosa reacción de Mayte Zaldívar y Fernando Marcos tras filtrarse su ruptura de relación

Fiesta 17 OCT 2026 - 18:58h.

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'Fiesta' anuncia, en exclusiva la supuesta ruptura entre Mayte Zaldívar y Fernando Marcos (algo que se lleva rumoreando desde hace un tiempo). Ha sido el vidente Rappel quien, en una entrevista al programa, ha confirmado que la expareja de Julián Muñoz y su pareja han roto la relación que iniciaron allá por el año 2003, hace ya más de 20 años. Durante estas más de dos décadas, la pareja ha vivido momentos muy duros y han llegado a participar de manera conjunta en 'Supervivientes' en el año 2018.

Las palabras de Rappel sobre la ruptura: "Son cosas que pasan en la vida. No sé qué habrá pasado. Lo siento porque, para mí, eran una pareja que se querían y se respetaban. A lo mejor es momentáneo y se acaban arreglando. Ha habido mucho cariño, mucha ayuda mutua y mucha confianza entre los dos y, sobre todo, mucho apoyo en momentos difíciles. A lo mejor solo han decidido vivir separados. Yo, romper, romper, lo veo muy difícil porque se han ayudado mucho y, donde hay sentimientos, tiene que haber sentimientos".

La reacción de Mayte Zaldívar y Fernando Marcos a la supuesta ruptura

Arabella Otero se traslada hasta Marbella para hablar con Mayte Zaldívar. Allí, en el mercado de abastos en el que ella trabaja, la reportera de 'Fiesta' no solo se ha encontrado con ella, sino también con Fernando. Llama la atención que se muestran juntos y unidos, quizás quieran así desmentir esta información. Lo cierto es que hemos hablado con ambos y no han querido ni confirmar ni desmentir la noticia que ha dado Rappel sobre su reciente ruptura sentimental.

"Estoy fenomenal, estupendamente bien, con una paz total, no veo la televisión... Estás en tu obligación de preguntar y yo en la mía de no contestarte", son las palabras de Mayte Zaldívar cuando le preguntamos al respecto. Por su parte, Fernando Marcos tampoco ha querido hablar: "Él sabrá lo que dice. Yo no participo de historias". El equipo de colaboradores de 'Fiesta' reacciona a esta noticia y critica a la pareja por el hecho de que Mayte se casara con Julián Muñoz pocos meses antes de fallecer. "Para mí, todo se resume en dinero", sentencia Omar Suárez.